工研院研發 自駕中巴開放試乘

2018-12-29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕自駕車商機上看八千億美元，國際大廠積極發展無人駕駛，工研院搶攻自駕車商機，啟動「自動駕駛感知次系統產業合作夥伴計畫」有成，部分技術獨步全球，國內首部自主研發的電動自駕中巴，即日起在水湳智慧城場域試運行，並開放民眾試乘。

工研院資通所所長闕志克指出，自駕車感知次系統和車用模組是台灣電子與電資通產業的強項，因固定路線的自駕巴士是發展優勢，工研院研發技術，結合產業界參與，可望讓國內廠商成為一級供應商，與國際車廠對接。

車王電子暨華德動能董事長蔡裕慶表示，台灣電資通產業與硬體技術成熟，但面臨轉型，須尋找下一個藍海出口，自駕車感知次系統技術從感知、決策到控制非常龐大，就是產業契機。

蔡裕慶說，台灣交通運輸系統獨特又複雜，發展自駕車系統應用，一旦可行，全世界場域都可運用。

由於捷運系統昂貴，建議台灣有機會與國內外基礎建設企業發展下一個型態的智能交通系統，明年將啟動參與新方案，建構可量產無人駕駛的中巴。

闕志克補充表示，自駕車是汽車電子進化版，就像一台會行走的超級電腦，包含感知、決策、控制的智慧載具；其中，感知次系統是融合多重感應器的軟體，利用攝影機、車聯網、光達、ＧＰＳ定位，判讀預測行車軌跡，未來將研發增加氣候、行車等路況，增強行車能力。

工研院與車王電子打造國內首部自主研發的電動自駕中巴，擁有固定路線和停站點行駛，能感測行人、障礙物，並有領先全球的自動感測紅綠燈技術，能互聯並延長綠燈，目前搭配台中花博在水湳智慧城場域試運行，並開放試乘至明年一月廿日。

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