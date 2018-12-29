元旦連假雨神同行 低溫下探10度

2018-12-29

〔記者楊綿傑、陳昀／綜合報導〕元旦四天連假，恐在濕冷度過！受大陸冷氣團影響，中央氣象局預估，今晨至明晨最冷，北部地區低溫下探十度，雖然明後天冷空氣稍減弱，但受南方雲系北移影響，全台都會下雨，高山不排除降雪可能，提醒民眾注意。

史上最暖12月 均溫21.47度創新高

氣象局昨針對今年整體天氣狀況做總結，並展望未來一季天氣狀況。氣象資料指出，今年整體而言溫度偏暖，全年均溫廿四．二六度達史上第五高，十二月均溫廿一．四七度創史上第一高紀錄。

氣象局預報員劉宇其表示，這波冷氣團最冷的時候，北部地區將下探十一度，空曠地區可能出現十度低溫，中部約十三度、南部十四度。降雨部分，今天北部、東部都有短暫雨，白天高溫約十七度；中南部多雲、有機會看見陽光，白天溫度可能回升到廿二至廿四度，日夜溫差大。

劉宇其指出，至元旦這段時間，南方雲系北移，各地降雨，溫度回升有限，北部高溫約十七度，中南部約廿度，要到下週三水氣才會減少。

流感停課不同調 疾管署將開會討論

由於一、二月流感高峰期在即，本週又爆發警察專科學校群聚感染Ａ型流感，民進黨立委劉建國等人昨質疑疾管署與地方十六縣市，沒有針對流感訂定停課辦法，恐致疫情加劇；疾管署副署長莊人祥回應，將召開防治會議，邀集專家討論。

劉建國表示，今年九月起，桃園、高雄、台北接連發生四起流感的校園群聚感染；今年十月至今，全國已通報卅八起群聚感染，疫苗又屢出問題，如不訂定停課辦法，恐難因應緊接而來的流感高峰。

莊人祥表示，流感疫苗覆蓋率達兩成五就有保護作用，目前校園覆蓋率六成八，保護力一定足夠，但每年流行的病毒株不同，加上今年疫苗疏失，還是有感染風險，若出現症狀，建議不要上學、上班，立刻戴口罩就醫，以免傳染。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/