不只暖冬 蔡︰補助國旅將常態化

2018-12-29

〔記者李欣芳、鄭瑋奇／綜合報導〕交通部觀光局近來推出暖冬旅遊補助方案，民間反應熱絡，帶動國內觀光業發展。蔡英文總統昨宣布，未來將擴大為常態性的國內旅遊補助，名稱不再是「暖冬」，而是常態性補助、更具規模的國民旅遊計畫，以鼓勵民眾在國內旅遊。

蔡總統與媒體茶敘時表示，台灣目前面臨一些經濟挑戰，希望用公共政策引導，讓經濟呈現更為活絡的狀態，例如觀光局今年下半年推動的國民旅遊暖冬補助，下一個階段會強力續推。

蔡總統指出，很多台灣人跑到其他國家旅遊，因為廉價航空等因素，好像比在台灣本地度假還便宜，因此希望用好的方案鼓勵民眾在國內旅遊，暖冬旅遊就是一個好的方案，帶動民眾到旅遊點消費，未來暖冬補助將持續變成一個更具規模的國民旅遊計畫。

降低成本 鼓勵民眾在國內旅遊

蔡總統說，如此一方面可創造新的消費機會，同時解決小型業者業務量不足的問題。像是近期高雄旅館很熱門，證明暖冬補助方案可行，為台灣觀光旅遊產業注入新的動能。

蔡總統表示，台灣人不是不旅遊，是認為到國外旅遊比在國內便宜，因此要把成本上的差異稍微調整，鼓勵大家在國內旅遊。

觀光局日前宣布擴大國旅暖冬遊方案，明年元旦到一月卅一日，自由行旅客只要在週日至週四入住就可申請補助，全台廿二縣市飯店、旅館都適用；另外，年滿六十歲以上或卅歲以下再加碼五百元，最高可補助一千五百元。

蔡總統表示，明年將強化經濟成長，要讓人民直接感受、分享到經濟成長的成果，會更注重弱勢或低收入的照顧問題。

政府近來施政致力讓民眾有感，國光客運及統聯客運原訂分別自明年一月三日及五日起縮減票價優惠，等同提高票價，經交通部協調後，兩家國道客運業者都同意票價調整延後到明年三月四日。

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