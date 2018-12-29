國健署執行「胃癌防治試辦計畫」花東原住民 六成驗出幽門桿菌

2018-12-29

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署今年在花東執行「胃癌防治試辦計畫」，醫護人員替一千名原住民做碳13尿素呼氣檢查，檢驗是否感染胃幽門桿菌。結果發現有六成陽性個案，較一般民眾四成感染率更多。

胃癌患者 九成曾感染幽門桿菌

這項計畫由國健署和台灣大學醫療團隊合作，根據原住民族人口及健康統計年報資料，胃癌是原住民族十大癌症死因第三名，而所有胃癌個案中，九成曾感染幽門螺旋桿菌，若未改善，可能因慢性發炎後進展成胃癌。

研究團隊和花東當地衛生局合作，找出幽門螺旋桿菌的感染者後，給予除菌治療。

計畫負責人、台大醫院內科部胃腸肝膽科醫師李宜家表示，台大團隊二○○四年在馬祖做過同樣的調查，結果幽門桿菌比率更高，甚至達六、七成，在給藥治療後，目前陽性率已恢復到約一成。

李宜家說，這次調查證實，原住民族胃癌比率較高的原因的確和胃幽門桿菌感染有關，馬祖之前也是同樣的狀況，胃癌和是否為原住民沒有關係，重點在於「是否感染幽門桿菌」。

這項計畫在護理人員們輔導服藥與衛教宣導下，整體除菌率已達八成，並向受檢者宣導，幽門螺旋桿菌的感染通常是口沫傳染、餐具應改用公筷母匙、多吃蔬果、定期做身體健康檢查。

胃癌長年在國人十大癌症排行中，根據最新的癌症登記資料，二○一六年約有三千六百名新患者，不過發生數和發生率已逐年下降。

李宜家說，幽門螺旋桿菌的感染通常是口沫傳染，根據統計，台北都市地區陽性率約一成，而雲林等地方約三成左右，這和地緣、飲食或習慣等可能有關。

避免共用餐具 少吃醃製品多吃蔬果

國健署提醒，消除幽門螺旋桿菌固然可減少胃癌發生的風險，但遠離胃癌的威脅須從生活做起，如少吃醃製及煙燻食品、多蔬果、戒菸、節酒、避免共用餐具。

另外，要做到每週三次規律運動、每次卅分鐘、每分鐘心跳至少達一三○下；若有腸胃不適症狀應及早就醫，有胃癌家族史的民眾，應定期檢查。

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