立院三讀 禁止郵寄檢疫物

2018-12-29

防堵非洲豬瘟 一發現肉品即退運或銷毀

〔記者蘇芳禾、簡惠茹／台北報導〕在中國發生的非洲豬瘟疫情嚴重，全台防疫作戰不斷升級，立法院院會昨三讀通過「動物傳染病防治條例修正案」，檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷毀。

民進黨立委邱議瑩提案指出，現行的「郵包物品進出口通關辦法」，並無具體規範納稅義務人應申報正確貨品，也無法裁罰違規輸入行為，恐因部分民眾心存僥倖，導致以郵包寄遞方式夾藏檢疫物闖關，造成防疫重大缺口。為避免造成防疫漏洞，應嚴加防堵郵包寄送檢疫物情況。

農委會副主委李退之在初審說明修法要旨時指出，法案三讀通過後，農委會動植物防疫檢疫局將派員到國際郵包處理中心執行郵包查驗作業，如果發現郵寄外國豬肉產品或其他動物產品，即退運或銷毀處理。

農委會促各縣市防疫演習

農委會昨天下午召開記者會說明防疫作為，農委會副主委黃金城指出，中央已辦理過全國演習，也請各縣市一個月內辦理非洲豬瘟防疫演習，包含疑似案例通報、檢驗、撲殺及動物屍體處理等模擬；最重要的是國內養豬場要成立生物安全控管系統，針對人員進出、各種車輛都要嚴格控管，按照標準消毒後才能進入豬場，也不要進出別人的豬場。

黃金城表示，另一個演習重點，是豬隻大量死亡的因應措施，各縣市政府要找到適當地點焚燒掩埋，豬隻死亡屠體要經過適當隔離才能運輸，例如屠體絞碎後，以塑膠袋密封再送到焚燒掩埋地點。

防檢局長馮海東說明，目前所有海外郵遞包裹都集中在台北郵包中心統一進行Ｘ光掃描，檢疫犬也會在現場工作，由於郵寄包裹不會經過申報，無法清楚知道內容物，這次修法後，直接禁止寄送檢疫物。

獸醫學院納入檢驗團隊

此外，黃金城表示，家畜衛生試驗所協調財團法人農業科技研究院、台灣大學、中興大學、嘉義大學和屏東科技大學等獸醫學院，納入非洲豬瘟檢驗團隊，分區負責死豬採樣檢驗的工作；為了縮短通報流程，特約獸醫師可直接通報疫情給縣市防疫所。

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