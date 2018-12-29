越南脫逃客逮回18人 5人坦承來台前就知要脫團

2018-12-29

〔記者陳薏云、李欣芳／綜合報導〕「觀宏專案」來台旅遊的越南觀光團，脫團人數竟多達一四八人，爆出歷年最大脫逃事件，移民署與警政署聯合查緝，於昨凌晨為止已累積查緝十八人到案，其中新北市專勤隊昨日查獲五人，五人皆供稱「在越南報名時就知道要來台脫團工作」。

問題嚴重 賴揆要求勿再發生

目前外交部已經停止簽發越南觀宏專案的電子簽證，面對越南團脫團的嚴重問題，行政院政務委員張景森前天在臉書上反駁：「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」對此，行政院長賴清德昨表示，他已裁示要內政部深入檢討觀宏專案，張景森的講法並不恰當，應誠實面對問題，民眾希望看到的是解決問題。

賴清德昨在年終記者會，媒體詢問張景森「吃燒餅哪有不掉芝麻」說法。賴揆表示，觀宏專案執行四年多，越南客失聯五百多位，但這次一口氣失蹤近一五○人，問題非常嚴重。

賴清德說，內政部長徐國勇已在行政院院會時對此案提出報告，他做出兩點裁示，首先，迅速找回失聯越南客，其次，內政部要深入檢討觀宏專案，避免類似情況再次發生。

移民署昨天統計，越南籍旅客已追回十八人，仍有一三○人失聯，男性九十二人、女性三十八人。前日專勤隊於新北三峽區查獲來台後從高雄脫團北上的男子，後在三重區查獲兩名女子時，兩名女子皆打扮艷麗，疑似準備外出工作；昨日凌晨二時許，專勤隊再前往三峽區逮人，兩名男子正在三峽區的越南小吃店喝酒慶祝，準備開始上工，沒想到被專勤隊逮捕。

五人向專勤隊坦承，參加旅行團時就知道是要來台打工，在越南時看到廣告，號稱只要八百到一千兩百美元，就可以來台灣賺錢，因此呼朋引伴參加，有些人是在機場才認識，到台灣後各自結團暗夜脫逃。

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