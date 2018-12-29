普悠瑪案懲處／4人記大過調職 司機拒認超速

2018-12-29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪翻車事故督導人員懲處案，交通部、台鐵局昨日分別召開考績會、考成會後，確認共二十人受懲處，包含普悠瑪交車後的三任局長范植谷、周永暉、鹿潔身，及台鐵副局長等十七位督導長官，當中四人記大過（三人調職）。

另外，普悠瑪司機員尤振仲昨委託律師召開記者會，對行政院調查小組報告指他於羅東站開車後，電門刻度就放置於時速一百四十公里處、事故發生前未煞車等，認定是人為超速，他完全無法接受。

交通部與台鐵局昨日確認前任局長范植谷、周永暉各記過一次、鹿潔身記一大過；交通部表示，事故非單一肇因所導致，其中「安全管理制度不完善」、「不良之組織安全文化」等組織層面的事故成因，皆屬台鐵局長督導責任，所以決議對三位前任局長進行行政懲處。

台鐵局考成委員會則就副局長何獻霖等督導主管共十七人進行懲處，何獻霖、機務處長賴興隆、七堵機務段長許佑存三人記一大過，並調整職務或調離主管職；兩人遭記過兩次、六人遭記過一次、五人遭記申誡兩次、一人遭記申誡一次。

不過對行政院調查報告，尤振仲認為有許多與他印象中不同的地方，尤振仲聲明強調，他還有家庭要顧，不可能拿自己和旅客生命開玩笑，沒有需要冒險超速；因此，他完全無法接受人為超速的認定。希望當局公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視。

律師陳湘傳表示，司機員尤振仲回憶起事故關鍵畫面（翻覆時刻）及罹難者明顯情緒不穩，但回憶行車狀況、訪談都可以正常對話；對於上週五行政院公布最終調查報告，大部分的內容都滿能接受，因為他在事故過程中不斷嘗試排除故障，他也很想知道列車為何會不斷發生故障。

另外，是否有高層下令故障車要繼續開下去，律師閻道至說「沒有」，依照通聯紀錄來看，當時尤振仲沒有接收到停車指示，所有指示都是嘗試繼續行駛。

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