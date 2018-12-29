好校新指標 ／就學穩定率 政大等20校入榜

2018-12-29

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今年首度提供各大專校院日間學士班「就學穩定率」數據，凡高於九十五％以上能穩定留住學生的好學校，共有政大、台大、中山大學、清大、交大、國立台北教育大學、國立彰化師範大學等二十校上榜。

逾95％能穩定留住學生

教育部根據「大專校院學生基本資料庫」在學學生資料，將一○六學年度學校錄取日間學士班一年級學生，比對其在一○七學年度二年級仍就讀同校且同學制別的人數，計算出一所學校的就學穩定率。

教育部代理部長姚立德表示，除了一年級新生註冊率之外，觀察升上二年級的學生人數亦即就學穩定度，是一所好大學的重要指標。

就學穩定率高的二十校，還包括逢甲大學、中國醫藥大學、雲林科大、高雄餐旅大學、台北護理健康大學、台灣科大、台北商業大學、台中科大、高雄科大、台北科大、虎尾科大、長庚科大及明志科大。

中山大學校長鄭英耀說，學校雖位處南台灣，但老師的研究能量和教學創新、學校勇於投資設施，均是能留住學生穩定就讀的最大利基。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，資訊公開透明讓學生和家長更了解學校的辦學狀況，有助於高教市場「汰劣存優」，提升高教品質，教育部的做法值得肯定。

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財指出，大專校院的校務資訊透明公開，供社會檢視，學生、家長及欲從事教職者才能如實如質獲取資訊，做為選校選業參考，避免誤觸雷區。

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