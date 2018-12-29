大專新生註冊率 9校未及6成

2018-12-29

去年17校今年減8校 和春、南榮和華梵3校瀕危

〔記者林曉雲、翁聿煌、俞肇福、楊金城、洪臣宏／綜合報導〕少子化風暴造成大學退場危機，教育部昨天公布一○七學年大專校院全校新生註冊率，九校低於六成，較去年十七校大減了八校，和春技術學院、南榮科技大學及華梵大學三校的註冊率，連續兩年低於六成、全校學生人數也少於三千人，被列入可能轉型或退場之高危險名單。

連2年低於6成 全校學生數少於3千人

九校分別是：和春技術學院（四十七．四六％）、高苑科技大學（四十七．四八％）、崇右影藝科技大學（五十一．八九％）、明道大學（五十一．六一％）、中州科技大學（五十三．四二％）、南榮科技大學（五十六．四一％）、華梵大學（五十六．一八％）、玄奘大學（五十四．五八％）、台北基督學院（四十六．八一％）。

新生註冊率是教育部評斷「專案輔導學校」的重要因素之一，教育部高教司長朱俊彰表示，依規定，全校學生數未達三千人，且最近兩年新生註冊率未達六成的學校，教育部可要求限期改善，並進行專案輔導，但教育部也會綜合各項條件如財務狀況評判，譬如華梵大學近年註冊率表現雖較不理想，但學校背後有宗教團體長期穩定的支持，有機會發展成「小而美」的學校。

一○六學年新生註冊率低於六成且學生人數不到三千人的學校，則有台灣觀光學院、南榮科大、華梵大學、和春技術學院、蘭陽技術學院、高美醫專、台灣首府大學及崇右科大八校，台灣觀光學院、高美醫專、蘭陽技術學院等今年已轉型或退場。

大專註冊率今年表現較去年好，朱俊彰說，因教育部今年將境外生人數納入計算，還有公立學校連續兩年新生註冊率未達八成、私立學校未達七成，教育部將強制減少招生名額，學校也會自行「寄存」名額，使註冊率的「母數」變少，因此註冊率提高。

南榮正洽談企業捐資 華梵擬整併科系

位於台南鹽水南榮科大因財務不佳，被停招一年，南榮校長王俊惠說，學校正洽談企業捐資，並調整系科爭取復招；和春技術學院表示，該校轉型與企業進行課程無縫銜接，今年五月獲教育部定案核准招生，招生率已成長十五％。

華梵大學主任秘書簡江儒說，華梵財務穩健，未來擬整併科系，朝「小而精、小而美」方向經營；崇右影藝科技大學指出，目前聚焦影藝特色、調整系科朝影藝專業，未來將可顯著改善註冊率。

和春技術學院等3校的註冊率，連2年低於6成、全校學生人數也少於3千人，被列入可能轉型或退場之高危險名單。（資料照）

107學年全校新生註冊率 未達6成大專校院

台南鹽水南榮科大107學年新生註冊率56.41%，低於大學轉型退場瀕危線6成。（記者楊金城攝）

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