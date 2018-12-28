台大兒醫10週年 收治全台最多罕病童

2018-12-28

記者吳亮儀／台北報導

台大醫院昨天舉辦「兒童醫療大樓」啟用10週年慶，兒童醫院院長吳美環說，台灣有少子化問題，未來生育率可能會比現在低很多，因此小孩更需要被細心呵護。

台大醫院表示，「兒童醫療大樓」於2008年12月27日正式開幕啟用，至今共接生了將近3萬名新生兒。目前兒童醫療大樓開設包含神經母細胞瘤、雷特氏症、唐氏症、結節硬化症等16個集合跨領域醫療團隊共同看診的整合型門診；昨天有多位曾接受治療的小病童和父母一同出席活動，今年5歲的女孩「小吧哺」就是其中之一。

小吧哺與多位病童「回娘家」

「小吧哺」患有兒茶酚胺引發的多型性心室性心搏過速，只要運動就會引發心室頻脈，嚴重時可能引發猝死。

「小吧哺」的爸爸回想3年前「小吧哺」因發燒住院，一連接受7次電擊，病況危急轉送台大兒醫，他一連7天睡在醫院走廊，幸好「小吧哺」的病況越來越穩定，最後順利出院，「今日能帶著女兒出席活動，是生命中的最大感動」。

吳美環說，兒醫收治全國最多的罕病兒童，因罕病兒多屬先天性代謝異常疾病，最好的醫療就是早期診斷、早期治療，所以出生後的第一道健康關卡「新生兒篩檢」非常重要。

兒童醫院10年間篩檢項目從原有的11項，陸續研發新增為44項，共計篩檢了72萬3602人，每年約10%的孩子因為篩檢而得以及早診斷並獲得適切的治療，避免造成無可挽回的神經系統或肢體傷害的後遺症。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/