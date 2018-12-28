連吃5天火鍋 輕熟女蕁麻疹上身

2018-12-28

記者蘇金鳳／台中報導

天天吃火鍋，小心蕁麻疹上身！

30歲的李小姐愛吃火鍋，常邀好友一起吃各式火鍋，但1週內連吃5次溫補鍋物的結果，蕁麻疹上身，所幸服用抗組織胺藥物、調整飲食後，終於恢復健康。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，最近冷氣團來襲，很多民眾喜歡吃麻辣鍋、麻油雞、薑母鴨等食物，或是泡湯、「烤」三溫暖等暖身，但像李小姐這樣深受皮膚乾癢所擾的患者，就會出現皮膚過敏。

李女在連吃多天火鍋後，開始覺得皮膚奇癢無比，身上更長出凸狀疹塊，常會抓到破皮、流血，背後發癢，上班時，無法伸手到背部撓，忍不住蹭來蹭去，同事問她為何整天扭來扭去？讓她驚覺事情大條，趕緊到醫院治療，確診為蕁麻疹。

蔡肇基表示，這些患者全身皮膚反覆出現紅、腫、癢的膨疹，雖然隨著身體機能代謝，症狀會慢慢緩解，但因發作期間嚴重影響生活品質，因此近期就醫治療的民眾也增加2成。

冬季蕁麻疹好發時節

蔡肇基說，冬季是蕁麻疹的好發時節，當過敏原引發皮膚或血液中巨大細胞的活化反應，使其釋放出組織胺等發炎物質，皮膚就會出現血管擴張的紅色膨疹，而使巨大細胞活化；氣溫急遽變化、食物、藥物、心情低落、工作壓力大、熬夜等，多數蕁麻疹可在1個月內治癒，但若症狀超過6週，則需進一步找出原因。

蔡肇基指出，冬季皮膚過敏原因百百種，都會以皮膚紅腫、乾癢、乾裂等症狀表現，因此當冬季皮膚過敏時千萬不能輕忽，一定要赴醫檢查對症下藥，才能擺脫惱人的冬季癢。

除了藥物治療外，改善方式包括：塗抹乳液、護手霜，若皮膚角質層被抓破，則可合併使用凡士林、止癢藥膏及類固醇藥膏；需注意的是，鹼性肥皂會抑制皮膚保護蛋白，造成乾裂，因此平時可用弱酸性（pH6）肥皂清潔身體，以保護皮膚。

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