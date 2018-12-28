184名警專生染流感 全校停課2天

2018-12-28

〔記者邱俊福、蔡亞樺／綜合報導〕警察專科學校爆發嚴重的Ａ型流感疫情！本週一耶誕夜警專陸續有學生感染流感，因訓練學習都在一起，隔天引發擴大傳染，目前有高達一八四名學生感染，警專前晚緊急召開會議，疫情中心人員也派員關切，最後決議依中央疫情標準，採預防性隔離，昨天起全校四六一三名一、二年級學生停課兩天，自主居家隔離，加上跨年連假一共六天，希望能抑制繼續傳染。

警專表示，本週一耶誕夜，一、二年級學生有幾十人陸續出現發燒、身體不適狀況，經教職員陪同前往附近萬芳醫院治療，進行快篩，確定罹患流感。校方為避免傳染，馬上發送學生口罩，要求勤洗手，以及以酒精、漂白水進行消毒。隔日流感疫情擴大，上百學生受到感染，直至前晚已有一八四名學生罹患流感，最嚴重的一班，全班四十八人中有廿六人罹患流感。

警專馬上召開校安會議，認為學生上課、訓練、睡覺都是共同行動，加上流感潛伏期為四天，必須實施預防性隔離，昨天開始停課兩天。

為讓學生家長了解停課是為居家隔離，並非是休假，也發簡訊知會學生家長，告知學生在隔離假及元旦連假期間，須多注意個人健康自主管理等。警專教職員昨天也開始對校內進行全面性環境消毒，避免疫情持續。

台北市衛生局科長歐佳齡表示，本月初該校陸續有疫情傳出，本週人數暴增，經統計一年級近兩百人有疑似症狀，最嚴重的一班四十八人有廿六人罹患流感，因此決定全校停課。

歐佳齡指出，警專學校不屬於北市教育局管理，停課與否由校方決定，不過衛生局有停課建議。

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