不當鐵銲二代 劉峙亨自「漆」精彩人生

2018-12-28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中華藝校畢業生劉峙亨不願在自家鐵工廠電銲度過一生，苦練油漆裝潢，獲得亞洲技能競賽青年組冠軍。

不願一生埋沒在電銲閃光中

國際技能組織亞洲分會首屆亞洲技能競賽，十一月廿七日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，共有十九國、二○三名選手參賽，中華藝校美術科畢業生劉峙亨拿下青年組競賽油漆裝潢（漆作）金牌，榮膺國家最佳選手，昨天返校受到師生熱烈歡迎。

苦練三年油漆裝潢 為國爭光

國中畢業後，劉峙亨原要接下父親位於仁武區鐵工廠，休學一年期間，終日打鐵、電銲，他不甘人生被厚重生鐵、電銲閃光埋沒，爭取進入中華藝校，三年期間苦練工藝出國比賽，打敗日本、韓國、印尼及馬來西亞等國選手奪冠，獲獎時高喊：「I’m from Taiwan.」以家鄉為榮。

劉峙亨說，他沒考上公立高中，一度以為人生就此黑白，在工廠拿鐵鎚、銲槍思考人生也鍛鍊基礎功，希望找出自己人生的方向。

中華藝校美術科主任李彥逸說，劉峙亨非常努力，為了培養肌耐力與穩定性，每天騎腳踏車四十五分鐘從仁武往返學校，學校採購訓練設備，老師則和他研討上漆、補土研磨、石材臨摹等應賽特殊技法，三年後單項成績躍升全國冠軍、亞洲金牌。

取得台北科技大學入學資格

劉峙亨已取得台北科技大學入學資格，在比賽中他獲得成就感，目前先休學，將全力爭取二○一九年俄羅斯喀山第四十五屆國際技能競賽參賽資格，繼續為國爭光。

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