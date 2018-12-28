赴疫區養豬戶 入境要消毒10分鐘／違規攜帶違禁品擬拒絕入境 最快春節前實施

2018-12-28

〔記者李欣芳、陳鈺馥、簡惠茹、姚介修／綜合報導〕為防範中國非洲豬瘟疫情傳入台灣，行政院長賴清德多次強調，防疫視同作戰。內政部長徐國勇昨日表示，移民署針對台灣養豬業者入境有「列管」，如果去過曾爆發疫情地方，入境時將安排十分鐘特別消毒，讓民眾的養豬場更有保障。而海關同樣不放鬆，昨日查獲兩起旅客攜帶炸雞塊與雞肉米漢堡入境，罰款三萬元，堪稱最貴漢堡。

檢疫物不得以郵寄或包裹寄遞輸入

農曆年即將到來，兩岸往返人次將更頻繁，立法院昨審查動傳法修正案時，有立委要求攜帶違禁品直接拒絕入境。農委會副主委李退之表示，下週跨部會會議將討論「拒絕入境」基準，最快農曆年前實施；防檢局明年將增加六組防疫犬和訓練員，增加廿名邊境管理人力。

此外民進黨立委邱議瑩提出的動傳法修正草案，檢疫物例如動植物產品不得以郵寄或包裹寄遞方式輸入，一旦輸入應予以退運或銷毀，昨天審查通過，將送院會審查。

政院：禁止廚餘養豬 應逐步推動

雲林縣長張麗善日前宣布禁止以廚餘養豬，行政院長賴清德昨不點名個別縣市，但他認為，此刻還不宜全面禁止廚餘養豬，因為蒸煮九十度以上一個小時也可達科學上的安全範圍，否則廚餘若處理不當，會衍生出新的問題，影響非洲豬瘟防疫工作。

農委會副主委黃金城進一步解釋，各縣市焚化爐都處於滿載狀態，雲林縣除非可以啟用焚化爐或採堆肥處理，否則一定會面臨廚餘處理的問題。

賴清德昨主持行政院院會時舉例表示，台中市一天的廚餘是三百噸，會賣到雲林、嘉義及南投，若雲林、嘉義、南投都禁止廚餘養豬，台中市廚餘處理就會極為辛苦，不知棄置於何處。賴揆也希望六都市長協助，各縣市政府一定要配合規劃非洲豬瘟緊急防檢疫演習。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，農委會也與雲林縣政府溝通，希望禁止廚餘養豬是逐步推動，而非立即全面禁止。

帶炸雞、雞肉米漢堡 2人各罰3萬

昨日海關查獲兩起旅客攜帶炸雞塊與雞肉米漢堡，一位是本國籍男子搭機從中國江西返台，將飛機餐、一塊含有雞肉的「米漢堡」帶下飛機，罰款三萬元。另一位是馬來西亞旅客，隨身行李中有炸雞塊，同樣罰三萬。

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