管案暫時狀態假處分開庭 1月8日前裁定

2018-12-28

〔記者溫于德、林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議近一年，教育部前部長葉俊榮本週一突襲同意聘管中閔後閃辭，各界錯愕，導致相關權益人受損。其中，校長候選人之一的台大電機系教授吳瑞北，週二緊急聲請「定暫時狀態假處分」，台北高等行政法院昨日火速開庭審理，吳強調「堅持程序正義」；承審法官吳坤芳庭末則說，由於管中閔上任日期為明年一月八日，時間將屆，近日將做成決定。

吳瑞北庭前受訪解釋，教育部在有違法爭議下做成行政處分，同意聘管，因此懇求行政法院依法停止執行，要求台大未重啟遴選程序前，不得聘任管；吳堅持「程序正義一定要爭執」，實質正義則牽涉到大學法規定，應由法院決定。

吳入庭後說，台大報請教育部訂明年一月八日為管中閔正式上任日期，但新學期二月一日才開始，教育部完全沒有程序正義同意管中閔上任；另就他了解，葉俊榮的辭職書早已寫好，才決定「勉予同意」，不太適合。

吳的委任律師洪偉勝、賴中強均認為，台大至今尚未發聘書給管中閔，符合大學法第九條第一項規定，「得報請教育部聘任新任校長者，僅限於該公立大學，內部個別成員並無請求教育部聘任新任校長的權利」，且台大校務並未停擺。

教育部律師黃旭田解釋，教育部當初確認有程序瑕疵才停止聘任，但台大不能沒有校長，基於公益考量，「勉予同意」管中閔上任，行政處分已完成，應無聲請定暫時狀態必要。

台大經濟系教授鄭秀玲在臉書呼籲，政府高層依法行政，靜待數日後的訴願委員會判決和監察院調查報告出爐後，再決定是否發聘書給管。

鄭秀玲表示，這一年來社會為挺管和反管爭擾不休，她身為台大校長遴選期間校務代表，呼籲國人放下政治顏色，理性看待管案及其負面衝擊。

鄭秀玲亦建議大家參看學生代表們的臉書，這些充滿校園自治理想的年輕人，字字句句記載了這一年來大人們醜陋貪婪的言行，以及如何無情地對他們攻擊和污衊。然而他們依然持續奮戰。

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