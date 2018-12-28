疑販運集團「棄置」 4越南脫逃妹投案

2018-12-28

目前查獲14人 交部一週內提檢討報告

〔記者劉慶侯、黃建華、許倬勛、陳宜加、李欣芳／綜合報導〕日前循「觀宏專案」團體旅遊管道來台卻集體脫逃的越南一四八人，移民署現已在新竹縣、嘉義縣、彰化縣和高雄、桃園等地逮獲五男九女共十四人，仍有一三四人在逃。其中，四名越南女子疑因警方查緝太緊，人口販運集團將她們「棄置」而自行投案。

昨日有三名落跑女團員向桃園市中壢派出所投案，三人供稱原打算以旅遊名義到台灣，看看有無打工機會，發現其他團員陸續離開，因害怕才會跟著落跑；她們也讓另一名在逃女團員主動投案，四人都移交移民署桃園專勤隊後續偵辦。

四女供稱，在台灣透過微信聯繫住在桃園的友人，廿四日凌晨北上探親、觀光，在中壢區投宿旅館，這幾天看到電視新聞報導，才知事情嚴重性，其中三人決定主動投案，對案情都說「不清楚、不知道」，並稱很害怕、很懊悔。

移民署南區事務大隊副大隊長廖維元指出，落網越客有人說是來台探親，也有人坦承來台是要非法打工。另查出在廿五日專案小組對脫逃越客發佈境管前，有五名脫逃越客已搭機離境。

有民眾爆料指出，此次脫逃的越南女子中，有人已被應召站接送到高雄知名的淫窟「魚翅樓」躲藏和賣淫。據指出，「魚翅樓」因同棟大樓中有魚翅餐廳而得名，是高雄地區有名的情色美容店。移民署將會同轄管警分局進行清查。此波大規模脫逃事件，引起各方重視，警方和移民署研判幕後操控的犯罪集團，不敢再收容或留滯這批人士，將全面性發生「棄置」情況，檢警和移民署現緊密調查中。

有立委批評主管機關拚觀光不惜「門戶大開」，交通部次長祁文中承諾一週內提檢討報告，並儘速會同外交部移民署研商。

面對外界批評新南向政策出現大漏洞，且觀宏專案上路以來，已脫逃五百名越南人，行政院政務委員張景森昨在臉書上反駁說：「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」張景森表示，這幾年來以觀宏專案入境的東南亞觀光客共有二十二萬六千人，違規人數只有四一四人，每千人違規人數一．八人，比吃燒餅掉的芝麻還少。

張景森指出，開發新南向國家市場是擺脫依賴中客的重要政策，簽證放寬技術上需要檢討，但政策方向上，絕不會因噎廢食，更不會退縮。外交部昨日證實，暫時停止發放電子簽證給來自越南的觀宏專案旅客。

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