元旦國道免收費 首度延長至10時

2018-12-28

4天連假將展開 今午後國道出現首波車潮

〔記者鄭瑋奇、李欣芳、蔡宗憲／綜合報導〕元旦四天連續假期即將到來，行政院長賴清德昨聽取交通部的疏運計畫報告後裁示，在假期最後一日的明年元旦，國道首次試辦當天凌晨○時到上午十時暫停收費措施，請交通部加強宣導各項疏運措施。

元旦逢收假日 加強疏運

今年元旦連假，除單一費率、高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、國三新竹系統─燕巢系統差別費率、夜間○時至五時暫停收費外，將首度延長收假日（一月一日）夜間免收費時段至上午十時，過去免收費通常到清晨五時。

高公局預估今日下午四時過後，國道將湧現首波南下返鄉車潮，主要壅塞地區以北部、中部都會區路段為主。

高公局表示，元旦連假不像春節、清明節等民俗節日，民眾出發時間、方向性幾乎固定，國道壓力較輕，預估連假首日國道全線車流量為一一八百萬車公里，較平常週末假日約增十八％。另外，元旦在連假首日或最後一天，國道車流並無明顯不同，仍是首日以南下為主，最後一天北上為主，跨年活動對國道車潮影響有限。

根據高公局預估，連假首日上午，國道重點壅塞路段，包含國一南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國三南下三鶯─關西、茄苳─西濱、烏日─霧峰；國五（左圖，資料照）南下南港系統─坪林。高公局表示，這些路段行車時間預估都要平常的三至五倍，呼籲民眾避開壅塞時段或多利用替代道路。

此外，台東、屏東飯店、旅館、民宿訂房爆滿，預估會有大量遊客湧入，台東南迴公路多良火車站、 池上金城武樹等景點與台東、屏東相關易壅塞道路，將實施交通管制或替代道路，呼籲民眾配合。

搭國道客運、轉乘 都有優惠

除多條國道客運路線，提供平均票價八五折優惠外，民眾搭乘國道客運、台鐵、高鐵後，於十小時內轉乘在地公車、客運，將提供基本里程或一段票免費優惠；元旦假期搭乘四十二條台灣好行路線，使用電子票證乘車皆可享半價優惠。

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