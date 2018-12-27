學電影撒菸草止血 恐增感染風險

2018-12-27

記者王駿杰／新竹報導

新竹林先生日前在工廠工作，手掌意外遭砂輪片劃傷，導致深度撕裂，同事好心幫忙，模仿電影情節，拆掉香菸的捲菸紙，將菸草撒在傷口上，直說會有厲害的止血功能，之後就陪林先生就醫。

碎屑留傷口 增加醫護處理時間

急診醫師處理林先生的傷口時發現，乍看之下似乎已止血，但止血原因其實是靠傷口上的適當加壓與本身的血液凝血功能，並非菸草的功效。重要的是，得先花費一堆時間把傷口裡面的菸草碎屑清除乾淨，以免異物殘留，增加傷口感染的風險，然後才能縫合傷口。

四肢傷口止血 直接加壓最有效

台大醫院新竹分院急診醫學部醫師陳冠賓指出，處理急性四肢傷口出血，最有效方式是直接從傷口上加壓，按壓時依傷口大小，使用1根或多根手指或整個手掌，如傷口只有1公分上下時，1根手指的指腹按壓效果最理想。

然後使用無菌的生理食鹽水或清水幫傷口做初步清洗與異物移除，再用適當的敷料覆蓋傷口，如果有無菌的紗布最適當，也可使用手帕、毛巾、衣服之類的布料替代，但不建議使用衛生紙或面紙，因為它們接觸到血液後會碎裂、沾黏在傷口上，增加後續處理的麻煩；最後再持續適當加壓，就醫處理。

陳冠賓表示，過去也曾遇到患者將路邊植物的葉子揉爛後覆蓋在傷口上止血，或在急性外傷的傷口撒上買來的中藥粉，讓醫護人員花了許多時間在沖洗傷口。

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