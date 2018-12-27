體重半年驟減10公斤 竟是慢性骨髓性白血病

2018-12-27

記者蘇金鳳／台中報導

彰化一名53歲張先生食慾正常、飲食不變，但體重卻在短短6個月莫名下降10公斤，到醫院進行例行性檢查，發現大腸有瘜肉及脾臟腫大，但他不以為意，直到切除瘜肉後流血，再接受抽血檢查才發現白血球過高，罹患「慢性骨髓性白血病」，因而接受標靶藥物治療，目前病情控制良好，白血球指數也恢復正常。

可標靶藥物治療 後期須骨髓移植

烏日林新醫院血液科主任林增熙表示，如果是罹患「慢性骨髓性白血病」的患者，初期症狀常會出現精神不濟、食慾不振、體重減輕以及脾臟腫大情形；張先生就是出現體重減輕和脾臟腫大情形。

雖然體重在短短6個月莫名減少10公斤， 但他不知道生病了，例行性到烏日林新醫院胃腸肝膽科接受大腸鏡檢查，才發現異常，進一步接受抽血檢查，報告顯示白血球指數竟高達17萬（正常值應是1萬以下），轉至血液科後，確診是典型的「慢性骨髓性白血病」，就是俗稱血癌的一種。

醫師立即安排他標靶藥物治療，病情控制良好，白血球指數恢復正常。

林增熙指出，以前罹患白血病患者只能等待有無合適的骨髓移植，但現代醫學發展進步，可用標靶藥物治療，但若是後期就必須骨髓移植。

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