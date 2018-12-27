除中國5機場 春節兩岸加班機無上限

2018-12-27

〔記者陳宜加、鍾麗華／綜合報導〕明年春節兩岸加班機規劃出爐，民航局宣布，兩岸航空主管部門已同意，加班期間為一月廿二日起至二月十九日，中國五大機場雙方各自可以加開二五六班，其餘機場無班次上限，最快下月中旬開放訂票，紅眼航班可望有六折優惠。

中國今年一月初片面開通M503北上及W121、W122及W123相關銜接航路，對於飛行相關航路的中國東方航空、廈門航空，民航局當時並未核准這兩家業者申請的加班機。不過，民航局昨宣布明年兩岸春節加班機敲定，據指出，在這一年來四條航路未有特殊變化的情況下，政府決定讓這兩家業者申請、不加限制。

民航局表示，循例春節加班機總量不予限制，僅在中國部分繁忙機場設有上限，各方可加開上海浦東一六八班、北京十班、廣州十二班、深圳廿三班、杭州四十三班，合計二五六班。

民航局副局長何淑萍指出，雙方經過積極持續溝通，中方也有若干善意回應，後續雙方將朝盡可能不要限制的方向努力，希望在相互尊重、互釋善意下，解決相關問題。

今年兩岸共提出六○七班加班需求，以上海最多，預期明年加班機數量應該與今年差不多。加班機票價將循往例，要求國籍航空提供優惠，紅眼航班票價不超過年票六折、非紅眼航班的杭州、無錫、寧波、深圳航線不超過年票八五折，其餘航線不超過年票七折；旅客量最大的上海、北京航線，不得超過一．五萬元與一．七萬元上限。

松山機場、上海虹橋機場於春節期間，不開放飛航兩岸加班機，原營運兩機場兩岸航線者，可以包機改往桃園機場或上海浦東機場起降。

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