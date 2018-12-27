雲林率先禁廚餘養豬 賴揆：豬瘟防疫應接受中央指揮

2018-12-27

〔記者簡惠茹、鍾麗華、詹士弘、陳彥廷、洪定宏／綜合報導〕非洲豬瘟疫情一觸即發，行政院長賴清德昨天到屏東視察非洲豬瘟緊急防檢疫演習，對雲林新任縣長張麗善率先禁止廚餘養豬，他建議各縣市首長應尊重農委會指揮，否則地方、中央各做各的，可能會事倍功半、產生新的問題；張麗善回應，防疫不能等！

賴清德表示，廚餘養豬固然是非洲豬瘟傳染的一個管道，但應接受農委會的指揮，有層次、有次序的進行相關工作，目前雲林焚化爐連民生垃圾都不見得能完全燒化，其他縣市焚化爐亦多所飽和，廚餘的去處馬上出現困難，可能出現新的防疫問題。

國台辦拗非大規模疫情 不用通報

由於非洲豬瘟已在中國廿三個省市區爆發，但中國不甩防疫協議，對我國的去信詢問已讀不回。

中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會表示，兩岸簽署的檢疫協議不包括豬肉，豬瘟疫情通報並不適用該協議。他並稱：「民進黨當局稱大陸隱匿疫情、防疫失控，完全是不實指責，是故意炒作、借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。」陸委會反批，中方一派胡言、混淆視聽，罔顧兩岸人民的權益。

回答記者提問時，馬曉光先「糾正」稱，非洲豬瘟「不是大規模疫情」，相關部門和地區採取有效措施，目前疫情趨於平穩，總體可控。馬曉光也說，兩岸簽有「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，但台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫情通報不適用上述協議。

農委會副主委李退之昨天表示，我們連續去信五次都石沉大海。根據當初簽訂的協議，重大疫情都要互相通報，台灣也透過平台通報禽流感疫情，「如果廿三個省市區的豬隻都已經遭受非洲豬瘟感染，這樣不算大規模，什麼才是？」他呼籲中國，依照協議提出疫情通報。

此外，中國網路賣家強送豬肉製品案例頻傳，立法院將討論修正「動物傳染病防治條例」，禁止郵寄方式輸入動植物產品。對於中國宣布預定出口含有血漿粉成份的飼料驗出非洲豬瘟，防檢局則表示，中國動物血漿粉均禁止輸入我國，也從未輸入過。昨天下午花蓮縣一處排水溝旁發現六頭棄置死豬，檢驗結果確定不是非洲豬瘟。

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