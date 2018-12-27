普悠瑪翻覆 立委促比照空難賠償

2018-12-27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部、台鐵局昨日下午與普悠瑪罹難者家屬召開第三次協調會，家屬對行政院調查小組的報告提出諸多質疑，呼籲監察院主動彈劾、政府盡速成立運安會重啟事故調查。有立委質詢提出台鐵近年列車出軌、事故、行車異常事件，至今每年仍有逾四百件，質疑台鐵六年行車計畫恐無效，明年相關預算先凍結三億，須先報告說明改善效果。

鐵路行車安全預算凍結3億

昨日協調會中，家屬提出許多疑點，包括主風泵氣壓五．五公斤下會切斷動力、五公斤下會作動煞車，但報告比對表中，氣壓五．三列車速度卻到一○九公里；此外，為何未提過松山有工務人員上車，還坐進駕駛室到宜蘭才下車？當天列車下午四點三十四分停靠宜蘭站，列檢通報紀錄單卻寫著四點十分宜蘭站檢查情況等。調查報告這麼多疑點，應重啟調查。

此外，協調會目前暫定以大里事故賠償九百六十萬為基礎進行協商，但家屬無法接受；立委黃國昌則認為，不應比民營航空公司賠得少，例如一九九八年華航大園空難賠償九百九十萬元、二○一五年復航空難賠償一四九○萬等。

鐵道局副局長楊正君解釋，調查資料無每一秒數字紀錄，只有四十八筆有故障、異常時的數字紀錄，比對表中才會呈現空氣壓力不足，但車速卻有快有慢。列檢通報紀錄單的紀錄，四點十分是指調度員接獲司機員通報。松山站工務人員上車，是進行巡軌任務等。

協調會最終做出多項決議，包含交通部週五建置普悠瑪事故調查網頁專區；公開案發當天台鐵群組簡訊內容；綜調所發送簡訊的ＳＯＰ；公開ＡＴＰ遠端監視系統的司機員教育訓練內容；下週公布客貨車檢修紀錄簿、列檢通報紀錄單是案發前記錄或事後補登；調查小組訪談紀錄函詢當事人同意後公開等。

而台鐵局為提升行車安全，一○四年推出三十億的鐵路行車安全改善六年計畫，立委葉宜津昨則質疑，至今每年仍有逾四百件行車異常，最終交委會決議明年相關預算先凍結三億，要求台鐵局先報告說明改善效果。

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