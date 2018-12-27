緊縮簽證？ 學者：不該因噎廢食

2018-12-27

「應加強外籍旅客管理 掌控國際人蛇集團情資」

〔記者蕭玗欣、陳昀、呂伊萱／綜合報導〕一百五十二名越南籍旅客以觀宏專案入境集體脫團，新南向觀光政策是否出現漏洞？學者指出，該案件是典型的人蛇集團系統計畫，日本、韓國也曾有過案例，台灣不應因噎廢食走回簽證緊縮路線，應加強外籍旅客的管理與取締、情治系統對國際人蛇集團的掌控等，若台灣要走向超級觀光大國行列，現行的外事管理必須投入更多資源。

立法院國民黨團昨天召開記者會，痛斥蔡政府為彌補中國旅客減少推動新南向，大量開放免簽造成國安漏洞。國民黨團書記長曾銘宗指，滯留台灣行蹤不明旅客已高達八萬人，衍生色情行業、非法打工等問題，要求行政院召開跨部會小組通盤檢討新南向免簽，考慮取消或暫時取消。

台北城市大學觀光系專任助理教授李奇嶽表示，觀宏專案對國外合作組團社資格審查放寬，簽證審查期縮短，提高南向國家包機來台獎勵金額，這兩年確實有許多東南亞旅客來台，補充中客市場消退的產值，放寬的簽證制度帶來快速成長的人數，也伴隨觀光管理問題。

台灣的旅行社為了接中客團或觀宏專案團體，要簽下保證責任，如果發生脫逃事件，中國旅客脫逃一人旅行社罰款是十萬元，觀宏專案規定要負擔遣返費用，一人的單程機票要五千元至八千元，一五二人就要約百萬元，是不公平條款，簽證核發旅行社實無力負責。

李奇嶽點出，此案是典型人蛇集團有系統的計畫，不應因噎廢食走回簽證緊縮路線，但加強外籍旅客的管理與取締是刻不容緩，對於逃脫旅客與查獲人蛇集團的罰則可以考慮提高，發展經濟是當務之急，加強管理是政府之責，兩件事應該找到平衡。

提高罰則並清楚劃分權責

知情官員坦言，開放政策必須權衡國家安全和社會秩序，「但政策要開我們只能配合。」至於「觀宏專案」應如何檢討？官員說，縝密的新規範是必要的，若要增加觀光局之外其他機關的審核機制，權責必須劃分清楚，不要踢來踢去。

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