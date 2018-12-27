越南團百人落跑 疑有人蛇集團接應

2018-12-27

行政院將檢討觀宏專案 新南向政策續推

〔記者蕭玗欣、黃良傑、李欣芳、呂伊萱、吳柏軒／綜合報導〕越南旅遊團前天爆發史上最大宗集體逃逸，透過觀宏專案入台的四旅行團、一五三人落跑到剩一名領隊，恐與人蛇集團有關。旅行社緊急通報觀光局等相關單位後，外交部立即註銷一五二人簽證，該組團社後續旅遊團被禁止入境，核准簽證全部取消。行政院決定檢討觀宏專案，不過新南向政策持續推動。

事涉重大，據悉外交部昨上午火速約見越南駐台官員，就此案表達嚴正關切，希望越方強化把關機制，越方也同意將補強控管。

負責督導觀宏專案的行政院政務委員張景森昨表示，一定要檢討，不過，觀宏專案是從個案來檢討，了解越南團脫團的問題所在，近日將開會討論相關問題。

移民署表示，脫隊落跑的一五二名越南籍觀光客，廿三日晚間分四團入住國際星辰旅館和鹽埕區帝豪飯店，竟有數十名旅客一下遊覽車，沒領行李，就攔計程車離開；另有部分旅客將行李留在房間離去，台灣阮姓領隊等到廿四日仍不見團員歸隊，立刻向警方報案，警察到場因查不出違法行為且簽證未過期無法強制留人，只能眼睜睜看他們逃走。

最老62歲男性、最小4歲女童

移民署與警方目前朝脫隊非法打工方向偵辦，不過，一次一五二人脫隊失聯，有老有少，最老的為六十二歲男性，最小的則是四歲女童，國安局不排除啟動防恐機制。根據路口監視器，落跑的越南觀光客有攔計程車離去，還有搭乘私人轎車、休旅車等，這些車輛不只高雄車籍，其他外縣市車籍都有，懷疑幕後有龐大人蛇集團操控。

勞動部強調，如果雇主聘僱非法外勞，最高可處新台幣七十五萬元罰鍰，民眾檢舉外勞非法工作也可獲得檢舉獎金。

據統計，截至今年持觀宏專案入境逃脫的越南客已暴增到五百人，觀光局長周永暉表示，將全面檢討觀宏專案審查流程，未來會加強訪查，排除非以觀光目的入境的旅客。

觀宏專案自一○四年十一月起試辦至一○八年十二月卅一日止，適用於印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等六國，五人以上旅遊團可申請電子簽證來台，旅客不必提出財力等證明，滯台天數卅天，今年起停留期限已降為十四天。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶昨表示，越南旅客落跑情況嚴重，此次一百五十三名旅客機票是由越南組團社代訂，東森旅行社等旅行團到台灣後才陸續確認，但還來不及確認人就跑了！

教育部昨也清查這兩年的新南向國際產學專班，五千六百多名來台學生中，有八人失聯。教部已將相關資訊提報給外交部、移民署。

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