亞培產品再出包 衛福部明年赴美查廠

2018-12-27

〔記者周彥妤、林惠琴／台北報導〕亞培原味安素等六項產品九月才因變質結塊，遭下架二六四萬餘罐，且未主動通報，遭台北市衛生局開罰十萬元。本月又遭爆「原味安素菁選」及「安素沛力（香草口味）」兩款產品有塊狀沉澱物，內部接獲九件客訴卻未通報，再收十萬元罰單。衛福部長陳時中表示，預計將於明年一月至三月派員至美國查廠。

據亞培公司十二月廿四日提供的資料顯示，此次兩項產品「原味安素菁選」及「安素沛力（香草口味）」均由美國製造，今年四月及十月分別進口卅六萬一千三百廿罐及卅二萬七千四百五十六罐，有九件客訴液態產品出現凝結，目前尚未做客訴原因分析，也無法提供微生物自主檢驗報告。

北市衛生局表示，已要求亞培公司十二月廿七日補件說明，並已抽驗市售同批號產品檢驗衛生指標菌、黴菌及酵母菌等，也將檢驗民眾投訴的檢體以釐清是否儲存溫度過高導致。檢驗報告最快下週五出爐，會依亞培後續補充說明及檢驗報告結果，再進行最終裁處。

對於九件客訴，亞培公司表示，七件已結案，其餘兩件已取得消費者購買產品樣本，已交台灣、新加坡第三方獨立檢測機構檢測，預計明年一月初完成，積極配合主管機關處理。

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