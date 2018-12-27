病主法將上路》預立醫療照護諮商 中低收入戶、失能老人免費

2018-12-27

衛福部補助「預立醫療決定書」諮商費用 逾70萬人受惠

〔記者林惠琴／台北報導〕明年一月六日「病人自主權利法」將上路，民眾可透過「預立醫療照護諮商」，完成「預立醫療決定書」簽署，但是預立醫療照護諮商收費約兩千元至四千元，未必人人可負擔。衛福部昨指出，將免費提供居家失能老人、中低收入戶與低收入戶服務，特定疾病患者也將討論健保給付。

相關諮商 須自費2到4千元

昨在立法院社福及衛環委員會中，民進黨立委陳曼麗、國民黨立委王育敏認為，病主法將上路，卻仍存在宣傳太少、流程複雜與預立醫療照護諮商收費高等問題。

衛福部醫事司長石崇良表示，目前預立醫療照護諮商費用，研擬針對居家失能老人可由家庭醫師到宅協助辦理，中低收入戶與低收入戶可到各縣市所設示範機構申請、完成簽署。衛福部將提供此兩類族群免費服務，經費由醫療發展基金支應，兩者明年已編列預算，待完成行政作業即可實施，預計可在新制上路時就到位。

根據衛福部估算，目前居家失能老人約有八萬人；另統計至今年第三季，中低收入約三十三．一萬人、低收入約三十．八萬人。

特定疾病患者 考慮健保給付

石崇良提及，針對早期失智、癌症患者確診之初申請預立醫療照護諮商、完成簽署預立醫療決定書，也會與健保署討論是否由健保給付。目前早期失智無明確人數統計，癌症患者以四期來說，約二萬人。

醫改會副執行長朱顯光則指出，以往該會曾調查發現，約七成民眾有意願申請相關諮商、簽署。但若須自費兩千元，則剩下四成，認為應參考美加做法，由健保給付特定疾病族群，花這筆小錢省下後續無效醫療的大錢，建議儘速評估，並呼籲政府快公布新制相關資訊細節，以利病家參考。

我國「病人自主權利法」為亞洲第一部病人自主權利專法，新制上路後，民眾可透過全台六十五家醫院預立醫療照護諮商，完成簽署預立醫療決定，日後在特定情況下，有權選擇可終止、撤除或不施行心肺復甦術等維持生命治療，或鼻胃管灌食等人工營養及流體餵養，免於俗稱「死亡套餐」的折磨。

適用情況包含末期病人、處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智，以及其他經公告令病人痛苦難以忍受，或當時醫療水準無法治癒的疾病。

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