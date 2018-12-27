陽明大學招親 優先選擇交大

2018-12-27

〔記者吳柏軒、洪美秀／綜合報導〕「陽明交通大學」有譜！

陽明大學昨召開校務會議，決議將優先選擇與交通大學進行合校程序，主因是交大承諾未來校名讓陽明掛在前面，雙方將待議約、撰寫合校計畫書等。第二順位的清華大學表示祝福，教部尊重兩校合併案，建議雙方就資源整合、強化特色、區域發展等強化。

教部尊重陽明交通大學合併案

陽大今年為了長遠發展，重啟合校討論，並鎖定交大、清大兩校為目標。兩校也展露合作誠意，日前更分別到陽大自薦，爭取陽大師生認同。陽大則在日前舉辦校內公投，並於昨日召開校務會議，正式議決優先「聯姻」對象。

陽大表示，會議採取不記名投票，九十一人出席，交大以五十七票比卅一票勝過清大，成為優先合校對象，將來繼續相關程序，完成兩校議約，並撰寫合校意向書報請兩校校務會議通過，再遞件教育部審核。

陽大校長郭旭崧表示，這次選擇交大為第一順位議約對象，主要考量交大已承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」（National Yang-Ming & Chiao Tung University），在校名上能維持陽大的主體性，對陽大有重大意義。

陽大學生會指出，交大校長張懋中保證未來合校會議要讓兩校代表各佔一半，並協助陽大建設校園等，呼籲交大履行承諾，也盼尊重師生共治精神，未來將持續監督。交大表示，這是好的開始，將為台灣培育前所未見的人才，開創全新的趨勢。

是否影響校長遴選 交大下月討論

不過，張懋中校長任期到明年七月底，交大已啟動並成立校長遴選委員會，但陽大若與交大合校，則只能有一位校長，恐將影響交大新校長的遴選意願及作業，交大主秘裘性天表示，將於明年一月召開校長遴選委員會，針對此狀況討論，以不影響校務推動為目標。

對於交大積極籌設博愛校區智慧型醫院，裘性天強調目標未改變，該智慧型醫院結合生物醫學（Bio）與資通訊科技（ICT），交大校友會仍繼續推動與募款。若與陽大合校成功，也會發揮陽大醫學專長與交大電子專長「1+1=11」的跨域雙重效益。

教育部高教司長朱俊彰表示，尊重兩校後續啟動合併規劃，並建議兩校就如何有效整合資源、強化特色及競爭力、滿足區域發展需求等面向，妥善商議及凝聚彼此共識，未來合校計畫經兩校通過後，可依規定報到教育部。

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