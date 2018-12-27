姚立德三度代理教長 葉︰先回歸家庭

2018-12-27

〔記者李欣芳、吳柏軒、洪定宏、沈佩瑤／綜合報導〕原任教育部長葉俊榮，因「勉予同意」管中閔擔任台大校長引發爭議請辭獲准，行政院昨決定由現任教育部政次姚立德擔任教育部代理部長。前教育部長潘文忠和吳茂昆皆因管中閔案先後去職，也都由姚立德代理部長職務，這次將是姚立德第三度代理教育部長。

葉未來將歸建台大

另一方面，葉俊榮昨在歡送茶會上表示不想走，但管案影響教育系統士氣，他將台大風暴吹走，在對的時間做對的事，未來先回歸家庭，照顧喜愛的花草，再回到教育工作崗位努力。最後葉唱了《堅持》等歌，似乎藉此透露心聲。

葉是台大法律系教授借調，原先任期為今年七月十六日至一○九年五月十九日，但葉只當了一六三天的部長，未來辭職後須歸建回校，重執教鞭。

政院稱公文恐難追回

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，姚立德代理教育部長的相關人事公文，將於這一、兩天內簽核，完成程序。至於葉俊榮已發出管中閔的聘任公文，谷辣斯表示，公立大學校長任命的職權在教育部，「公文恐怕難以追回，也看不到可以追回的可能性」。

台北市長柯文哲昨受訪表示，為了管案，已損耗三個教育部長，管中閔就安靜地上任，認真做事就好，把這事情趕快結束掉。

目前賴內閣有交通部、農委會、環保署、教育部等四部會首長出缺未補實，兩個獨立機關中選會、促轉會的主委也還懸缺。據悉，曾表明時間一到將堅定離開的行政院長賴清德，可望在明年一月立院三讀通過中央政府總預算後率內閣提出總辭。屆時將由蔡總統與新閣揆啟動內閣改組。

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