葉俊榮逕自決策 蔡英文否認默許

2018-12-27

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕教育部前部長葉俊榮廿四日突然宣布放行管中閔就任台大校長，外界質疑是總統蔡英文默許。總統昨在臉書發文否認，強調無論是台大校長遴選爭議，或是教育部長的決策，都沒有所謂總統默許的問題。

蔡︰對葉做法感到錯愕 國人也難接受

蔡英文表示，葉俊榮身為執政團隊一份子，卻僅在記者會前一小時透過簡訊告知行政院長賴清德，也未遵照賴院長指示向總統報告，就逕自宣布決策，她與賴院長都相當錯愕，也讓許多國人感到不解，難以接受。

行政院秘書長、民進黨主席參選人卓榮泰昨於廣播節目受訪，還原當時情況表示，廿四日下午近兩點時，賴揆在總統府開會，收到葉俊榮的簡訊後回覆，希望他能「審慎思考」；按理說，葉應該再回覆告訴長官他的決定。當賴揆還在等葉俊榮回簡訊時，卻看到葉在電視記者會開始說出他的決定，非常錯愕。這場會議，總統蔡英文也在場。

卓榮泰也說明隔天賴揆約詢葉俊榮的過程。卓榮泰表示，葉簡單寒暄後，就拿出辭呈放在桌上，賴揆問了葉廿四日記者會的想法，葉俊榮說，對於他的決定造成賴揆困擾感到抱歉，但他是基於台大學生、維護高等教育而作成決定。最後賴揆簽了葉的辭呈。

卓榮泰批葉︰為何不等台大訴願結果

卓榮泰更指出，葉俊榮在見賴揆之前，聘管公文就已發出；台大回文時間大概是在賴、葉兩人見面後不久，說明公文早就出去了。

由於行政院訴願委員會正在審理台大遴選委員會校方提出的訴願，預計一月出爐，卓榮泰批評葉俊榮，為何不等訴願後再做決定？若訴願結果與葉的決定不同，該如何挽救？「做一天和尚撞一天鐘，不能說和尚快結束了，把鐘先撞完」。

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