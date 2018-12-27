管涉兼職 綠委批不適任台大校長

2018-12-27

〔記者彭琬馨、吳柏軒、李欣芳、蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕管中閔將接任台大校長，但管在擔任公職期間於某週刊撰稿，年收近六十萬元，監察院初步認定有違法兼職之嫌，不排除提案彈劾。民進黨立委黃國書表示，管在法律上雖已是台大校長，但未來還是會面臨諸多質疑聲浪，教育部做為台大的主管機關，面對這麼多瑕疵，「難道可以視若無睹地發聘嗎？」若調查結果出現違法情況，教部應依相關規定辦理。

管律師團 稱歷年稿費都依法報稅

自稱管中閔義務律師團昨透過媒體發表聲明，稱報導與事實不符，指管中閔擔任公職期間，曾因報章雜誌不定期邀稿而撰寫文章，並由該報章雜誌依其一般規範支付稿費，但歷年都依法報稅。

不過，該聲明並未解釋每年領六十多萬元，違反政務官每月不得超過一萬七千元規定。不具名學者舉司法院釋字第十一號、第七十一號等，認為公務員不得兼任新聞紙類及雜誌之記者或職員；公餘兼任臨時工作，亦受公務員服務法第十四條「業務」的限制，強調非公務必要，不得在媒體投稿，若定期撰寫雜誌專欄收取經常性報酬等，並與本職有衝突等也違法。

法界︰管恐違反公務員不得兼職規定

律師黃帝穎受訪指出，媒體若固定給付撥款，恐非單純邀稿，而是類似媒體的專案主筆職務，或許還有每週交稿篇數等週期供稿，已是「媒體兼職人員」概念，若屬實就違反公務員不得兼職規定。

銓敘部法規︰公職人員定期投稿涉違法

根據銓敘部的「銓敘法規釋例彙編」，有關公職人員兼職行為樣態，如果公職人員偶然投稿到報章媒體，因此獲得稿費，屬於言論自由的範疇；但公職人員若與報章媒體簽約，彼此有契約關係，就成為常態性、定期的投稿，有違反公務員服務法違法兼職的疑慮。

人事行政總處表示，政務官額外收入是否屬兼職，是考試院銓敘部的權責。銓敘部長周弘憲則說，應由任職單位的主管機關先做認定。若以銓敘部「銓敘法規釋例彙編」中的釋五十九為例，公務員如果和他人簽訂於一定期限內須完成一定著作，且該著作完成後，將著作權移轉他人並獲取報酬之合約，恐有違反公務員服務法第十四條第一項疑慮。

教部盼台大在管上任前後調查此案

昨立法委員也針對此事質詢教育部，次長林騰蛟表示，該案須由台大查證，盼台大在明年一月八日管中閔上任前後，進行調查並說明質疑。若有相關檢舉送到教部，也會轉請學校處理。台大則回應正在積極了解中。

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