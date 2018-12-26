花東包機加碼 獎助金提高、不限定期航班

2018-12-26

〔記者蕭玗欣、張菁雅／綜合報導〕交通部觀光局加碼補助國際旅客包機到花東旅遊！為吸引國際旅客到花東，觀光局先前多次修改花東境外包機獎助要點，此次做出最大幅度放寬，不限定期包機，並提高獎助金額，日本包機每架次提高到卅五萬元，韓國及東南亞（除菲律賓外）提高至卅萬元，港澳、菲律賓、中國提高至廿五萬元，預計實施至一○八年十二月卅一日止。

花東地區地處偏遠，觀光產業受限蘇花公路易因天災影響道路封閉及鐵路一票難求，行政院東部辦公室為協助花東地區觀光發展，自一○六年起，與觀光局洽商獎助境外包機至花東方案，並在國發會支持下，一○七年一月實施花東境外包機獎助要點。

觀光局長周永暉表示，航空業者與花東觀光業者反映獎助要點門檻設定較高，導致申請狀況不如預期，因此從原先限制定期包機補助放寬至不限定期包機，並提高獎助金額。

另外，搭乘旅客超過五成者，再補助每位旅客六百元，實施日期至一○八年十二月卅一日。

觀光局指出，希望培養花東地區國際定期航線，帶動當地旅遊產業發展，同時配合明年「小鎮漫遊年」宣傳主軸，提供國際旅客最便捷的方式，深度探訪台灣東部特色小鎮，分散國際旅客集中雙北地區旅遊模式。

兒童、中市市民 元旦起免費參觀花博

此外，台中市長盧秀燕昨上任後，下午立即召開市政會議，會中通過「台中世界花卉博覽會門票收費標準」修正案，以兌現她的競選承諾。從元旦起，台中市民、台中市新住民及全球十二歲以下兒童，只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可由專用通道免費入園。

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