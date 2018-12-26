越南團落跑 外交部︰註銷越客簽證 強化審核機制

2018-12-26

〔記者呂伊萱、蕭玗欣／台北報導〕越南觀光團發生史上最大規模的脫團落跑，外交部昨強調，接獲通報後已立即註銷落跑一五二人的簽證，同步通知移民署及國境事務大隊進行後續查處及遣返工作，同時電請我駐越南代表處及駐胡志明市辦事處，立即註銷越南組團社後續尚未入境的五團一八二名人員簽證。

通知移民署、國境大隊追人

外交部更指出，「觀宏專案」由觀光局主政，外交部負責核發簽證。因本案涉及違常脫逃行為，已建請行政院儘速召開跨部會協調會議，強化審核機制。外交部也將儘速洽繫越南駐台代表處，要求越方強化管理及把關機制，杜絕類似情形。

為刺激新南向旅客來台，政府一○四年十一月起推動東南亞優質團簽證便捷措施（又稱觀宏專案），旅行團團員超過五人就能申請，適用國家包含印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨和寮國。

根據統計，一○六年上半年，國外指定旅行社累計達二九一家，國內旅行社為五十六家，申請團數為二七五一家，成長三三三％，申請人數為四萬七五一八人，成長約二七二％，其中，越南申請人數就占比高達九十％。

觀光業︰移民署應編遣返預算

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，觀宏專案會先送件到觀光局，審核組團社和台灣地接社是否為合法名單，並請外館或航空公司協助判斷組團社有無不良紀錄，但主要審查作業仍是外交部領事事務局進行。

「業者真的很倒楣！」台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶批評，旅行社業者多次反映新南向部分國家情況不一樣，應要有一套應變措施，現在出事了卻要旅行社負責，完全沒道理；業者團費都還沒收到，還要負擔已預訂的餐廳、飯店損失。他認為移民署應比照過去中客來台時，編列一筆預算負責遣返旅客費用。

觀光局表示，觀光局每半年就會檢討組團社合格名單一次，審查送件量是否穩定，且若單次超過三人脫團，一個月內禁止送件；超過六人脫團，兩個月內禁止送件；過去該組團社未發生過這麼大規模的脫團紀錄，後續將與領事事務局檢討審查流程。

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