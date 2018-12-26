女子在中國打美容針 疑肉毒桿菌中毒

2018-12-26

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布國內首起通報民眾疑因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例；一名四十餘歲女性在中國美容中心注射不明成分美容針四天後，出現嚴重不適症狀，在台經醫師評估後通報疑似肉毒桿菌中毒，推測可能是不明針劑或注射量太多所造成。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案回台後出現吞嚥困難、視力模糊、呼吸費力等症狀就醫，卻始終找不出病因。事隔幾週，她意外發現自己的情況與肉毒桿菌中毒相似，進而告知醫師曾施打美容針，經治療仍有手部些微無力症狀。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，雖然該名個案採檢後結果呈陰性，但由於通報採檢距離注射肉毒桿菌毒素已超過三週，推測因此影響準確性，依其症狀及流行病學資料研判，應屬極可能病例。

此類如醫美等因素的醫源性肉毒桿菌中毒，可能在注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數週發病，症狀包含腹瀉、腹痛、嘔吐、倦怠、眩暈、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、講話或吞嚥困難、肌肉張力低下、全身性虛弱等，甚至呼吸衰竭、死亡。

根據疾管署彙整資料，香港二○一六年五月接獲當地首例疑因注射引發肉毒桿菌中毒通報，截至今年十一月累計已達十七例，其中十一例曾到中國注射。

醫師直言中國醫美品質堪慮

一名曾到中國交流的台灣皮膚科醫師直言，中國不少美容中心也在注射美容針，有時業者更包下如人民活動中心之類的大型空間，現場直接施打，環境、人員專業度、產品品質都堪慮。

疾管署副署長莊人祥建議民眾接受醫美療程前，確認在合法醫療院所、由合法醫事人員執行，且醫師能提供諮詢注射後可能出現副作用或併發症處理，並主動詢問注射製劑成分、是否有藥品許可證字號等資訊，降低潛在風險。

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