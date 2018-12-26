賴揆勉中研院研究員吳漢忠 研發非洲豬瘟疫苗

2018-12-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德昨出席「二○一八年行政院傑出科技貢獻獎」，頒獎表揚在液晶面板材料應用上有開創性研究的工研院材料與化工研究所副組長洪煥毅，以及在標靶抗癌藥物傳輸系統上以「噬菌體顯現法」篩選技術獨步全球的中研院細胞與個體生物學研究所研究員吳漢忠。賴揆當場勉勵吳漢忠，希望他可以研究出非洲豬瘟疫苗。

吳漢忠致力於癌症及傳染病兩大研究領域，在登革病毒研究方面，成功開發四種抗體；在標靶抗癌藥物傳輸系統研究上，更具臨床潛力，「噬菌體顯現法」篩選技術突破目前癌症所面臨的瓶頸，大幅增加抗癌療效，創新技術更是領先國際。醫師出身的賴揆指出：「吳漢忠的研究成果，我也很欽佩！」

領先全球 洪煥毅液晶再生技術獲獎

此外，目前台灣將液晶面板列為Ｄ類事業廢棄物、以掩埋方式處理，洪煥毅經過十幾年研究，與團隊打造出「廢棄液晶面板材料循環再利用系統」，為全球首創液晶再生技術，可自面板取出廢液晶，透過純化技術再重新利用。

賴揆也說，社會進步要靠創新和研發，行政院為支持科技預算，已核定明年較今年增加五．一二％，預算經費突破一千億元，期勉工研院、學界與產業界共同合作，讓產業和社會持續進步。

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