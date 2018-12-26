中國無視豬瘟 防疫協議形同虛設

2018-12-26

〔記者簡惠茹、林國賢、王峻祺／綜合報導〕中國的非洲豬瘟疫情嚴重，卻不甩雙方的防疫協議，疫情爆發至今，對農委會防檢局的詢問始終「已讀不回」。為防堵疫情，農委會境外、境內防疫措施雙管齊下，包括推動廚餘養豬轉型，雲林縣昨更率先宣布禁用廚餘養豬，農委會代理主委陳吉仲表示，樂見縣市政府採取更嚴格標準的防疫措施。

台灣和中國在二○○九年簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，隔年生效，但中國讓平台形同虛設。農委會副主委黃金城指出，中國方面始終選擇性回應，對自己有利才回覆，例如去年中國希望出口櫻桃到台灣，就透過平台溝通。但對於非洲豬瘟，從中國爆發第一個案件至今，防檢局不斷寫信詢問，都沒有獲得任何回應。台灣只能透過中國通報給世界衛生組織的資料，掌握疫情狀況。

雲林禁廚餘養豬 輔導無法飼料養豬場離牧

雲林縣是全國最主要的養豬縣市，縣長張麗善昨宣布，即日起全縣禁用廚餘養豬，並配合中央配套措施，輔導無法改採飼料餵養的豬場離牧，若違反禁令，將依廢棄物清理法處置。

餵養七十多頭野黑豬的劉姓豬農說，政府是詐騙集團，前幾天才表示開放廚餘場登記許可，現在卻無預警全面禁止。如果配合防疫，他們可以暫停使用廚餘養豬，全面禁止根本是扼殺他們的生計。豬農康富戶則贊成表示，廚餘是非洲豬瘟傳染主要途徑之一，養豬產業禁不住再一起疫情衝擊。

陳吉仲表示，防疫不分藍綠與中央地方，至於是否全面禁用廚餘餵豬，農委會表示，將視國際疫情狀況，隨時與相關部會研商因應措施。

花蓮發現遭棄死豬 初判未染非洲豬瘟

另一方面，繼宜蘭出現死豬被丟棄在海邊後，花蓮縣壽豐鄉昨下午驚見六隻死豬遭丟棄在偏僻水溝邊，民眾懷疑感染非洲豬瘟，拍照上傳臉書爆料公社。花蓮縣動植物防疫所初勘死豬並無紅斑、耳朵紅、脾臟腫大等非洲豬瘟症狀，但仍採樣臟器，送交農委會家畜衛生試驗所檢驗，最快一天就會有結果。花蓮縣府表示，初步掌握疑為壽豐轄內某飼主所棄置，已前往該場進行移動管制及疫情調查。

農委會晚間召開記者會，提醒隨意丟棄死豬違反動物傳染病防治條例，最高可罰一百萬元，並請民眾切勿散播謠言或不實疫情消息，違者也可依據動物傳染病防治條例第十三條，最高裁處一百萬元。

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