葉俊榮請辭前火速批准聘函 管1月8日上任

2018-12-26

〔記者林曉雲、吳柏軒、張勳騰、黃欣柏、蘇永耀／綜合報導〕教育部長葉俊榮前天突然宣布讓台大教授管中閔上任台大校長，昨天在向行政院長賴清德請辭前，更火速批准公文聘函，以最速件送到台大。因台大校長聘任屬於教育部權責，府院依法尊重；台大亦以最速件回文指管將在一月八日上任，甚至一月十日即可代表台大參加大學校長會議。

自稱解決問題 做對的事情

葉俊榮昨上午參加苗栗縣長徐耀昌宣誓就職監交，受訪指一切依法律程序及大學自治來處理，對職位絕不戀棧。他昨晚在教育部受訪表示，他和前兩位教育部長（潘文忠、吳茂昆）一樣，因為台大遴選案下台，但他是解決問題的那一個，台大案太糾結，這十字架就讓他扛吧，「我覺得我做對了，在對的時間做對的事情」。台大遴選爭議造成社會形成挺管和拔管的對立，希望他的離開讓大家得到紓解。

管中閔昨日接受媒體訪問則表示尚未接到台大通知，無從回應，聘書是教部要給台大的公文，同意與不同意等，也非個人的事，未來等事情確定後，會再向外界報告。

鄭秀玲批葉屈服政治壓力

台大經濟系教授鄭秀玲則在臉書痛批，葉是屈服政治壓力而聘管，一群台大教授將結合民間力量，督促監察委員和司法部門繼續秉公調查，「這是高教改革的開始，不是結束！」

台大研究生協會則呼籲台大校方，誠實面對被監察院糾正有關管教授等人兼職違規等問題。

針對台大校長遴選爭議，傳出前立法院長王金平曾居中協調並與蔡英文總統商談，總統府發言人林鶴明昨證實，總統六月與王有過一次會面，但雙方各自堅持立場，不歡而散。王則回答：「這樣定義當然也可以」，但大家都決定交給法律程序去處理。

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