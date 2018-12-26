選前不做對的事 選後聘管「跳船」？

2018-12-26

記者黃以敬、林曉雲／特稿

民進黨在九合一大選中慘輸，出現各式「樹倒猢猻散」的敗選官場現形記！教育部長葉俊榮在選舉之前不做他認為對的事，卻在民進黨敗選後，火速同意管中閔擔任台大校長，雖高調說是為了高教百年大計， 但外界看來恐怕也只是另一種「跳船」？

葉俊榮自許聘管是在幫助解決台大案糾結、「在做對的事」，但問題是，在錯的時機、用錯的方法去做，對的事也會變錯事。

台大案已經教育部及監察院調查，確認有對其他候選人不公的重大瑕疵，教育部要求台大補正瑕疵卻不被理會。葉俊榮也花了四十分鐘明言台大遴委會失職，對台大所謂大學自治有無能力自理大打問號，結論卻是台大、遴委會不鳥教育部，所以他身為教育部長怕紛擾，就自決要聘管，這是對的方式？

而且葉不在選前、不在上任後溫情溝通被台大遴委會潑冷水時，做所謂對的事，也不等訴願或行政訴訟有進一步法律定奪之後再依法行事，卻是在民進黨敗選後，突然有感於高教與學生需求而「聘管」，還向在野黨邀功、自許勇敢，這是對的時機？

台大案更大糾結無非來自台大內部對遴選程序正義的爭議與各方對立，因此像所有其他大學一樣總延伸出政治性借力及對衝。透過訴願及行政訴訟，其實可更超越政治、對大學遴選制度及法律分際做出更長遠性的釐清界定，但身為法律學者的葉部長自廢武功，不相信法律，卻透過政治性思維及所謂高教情懷就自己做出決斷，這又能說是對的事嗎？

葉俊榮原就是台大教授借調任政務官，迄今已逼近借調八年上限，他所謂忍辱負重、不戀棧職務，莫非就是尋求歸建、回台大任教？

葉俊榮無視行政倫理、打臉執政高層而逕自宣布聘管，稱是為教育大計，外界看則更像是大選後「聰明選邊站」。台大遴選爭議未解決，硬讓管中閔擔任台大校長，台大及大學校長遴選都將蒙上更大疑點，另一台大校長參選人則已聲請假處分，將讓教育掀起另一戰場的，恐也是口稱扛起十字架的台大葉教授。

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