台大校長候選人吳瑞北遞件 聲請「凍結」管上任／要求行政訴訟未判決確定前 不得先聘管

2018-12-26

〔記者吳柏軒、魏瑾筠、彭琬馨、楊國文／綜合報導〕「台灣要民主，也要有法治！」教育部昨火速批准台灣大學校長管中閔的聘書，此舉影響到正在進行行政訴訟的另一台大校長候選人、台大電機系教授吳瑞北的權益。吳委託律師在昨早遞件給法院，聲請定暫時狀態處分，要求在其訴訟判決確定之前，教育部不得未經重啟遴選程序，就聘管為校長。他也重申各界應尊重法治，不要再用政治施壓。

鄭文燦：遴選瑕疵應補正

桃園市長鄭文燦也表示， 爭議早日落幕是大家的期待，台大校長遴選的瑕疵應重新走程序補正，如果有任何爭議，應該要有裁決機制，而裁決機制不是用選舉，而是用法律的規定。

民團不接受違法台大校長

台灣社、台灣教師聯盟等團體發布共同聲明表示，葉俊榮同意違法的台大校長上任，完全無法接受此決定，不清楚是高層授意還是葉「膽大包天」，此作法讓國人非常失望，葉俊榮該下台。台灣社社長張葉森表示，管案程序都有爭議，應該等爭議平息、重新遴選認證，才能宣布新任校長。

台大今年一月遴選出管中閔為新任校長當選人，卻爆發資訊未揭露、利益未迴避等遴選爭議，教育部及監察院調查相繼證實遴選程序有重大瑕疵，更查出管參選資料的兼職欄空白等諸多問題，對其他參選人明顯不公。吳瑞北感到權益受損，九月遞狀要打行政訴訟。

吳瑞北表示，八月初就因葉俊榮上任時的態度，判斷可能聘管，因而一度向法院聲請假處分。後來撤回，並在九月提行政訴訟，希望透過重啟遴選、讓台大用最公正公平程序選出具公信力的新校長；不料葉突然轉彎。

吳瑞北指出，葉「勉予同意」管上任的發言前段，批評台大遴選委員會，結論卻是要聘管，質疑前後只有一部份是肺腑之言。葉的作法不好，恐將影響台灣大學龍頭地位及公信力。

假處分獲准可暫時阻止上任

法律上的假處分，多是發生爭議時，為防止發生重大損害或避免急迫危險，交由法院認定其必要性，裁示相關人定在一個暫時狀態；例如今年文化大學校長遴選產生爭議，董事長張鏡湖為避免爭議的當選人上任造成無法回復傷害，透過法院聲請假處分，成功暫時阻止上任，後來文大重啟遴選，最後選出另一新校長上任。

法界人士指出，法律上並無明訂法院多久時間內必須做出裁定，但台大屬矚目案件，實務上，法院會優先處理，有可能趕在一月八日前裁定。

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