全球首例 大貓熊裝鈦金屬牙套

2018-12-25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「團團」裝牙套！

團團日前牙齒斷裂，影響咬合力，園方召集醫療團隊會診，前天為團團裝上鈦金屬材質的永久式牙套，創下全球首例。大貓熊主食除了竹葉，進食時也會用堅硬的犬齒咬裂竹桿，因此團團牙套選用鈦金屬材質，具無毒、耐高硬度等特性。

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