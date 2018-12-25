每年3億 國家級腦科技計畫啟動

2018-12-25

〔記者簡惠茹／台北報導〕為解開人腦運作之謎，以及研發治療腦部疾病的方法，科技部決定每年投入三億元，推動國家級腦科技計畫，結合生科、工程和人文社會領域人才，進行腦科學研發與相關科技應用研究。

繼美國、日本和歐盟都推出國家級腦科學計畫後，台灣也投入上億元經費，針對腦疾病療法和模擬腦部運作人工智能開發。科技部昨天舉行計畫啟動儀式，科技部表示，結合生科司、人文司和工程司共同推動「台灣腦科技發展及國際躍升計畫」，希望透過腦科學的研究，解開人類行為模式，即日起受理申請到明年三月二十七日止。

科技部長陳良基也宣布每年將投入約三億元，先以一年半時間海選出團隊，再投入四年的研究計畫推動，初期了解各團體研究能量後，找出有潛力的研究，後續給予長期經費支持。

科技部表示，計畫包含「腦秘密之探討及其創新科技之研發」、「腦科學／科技之應用」，藉由開發創新技術，用以探索腦神經細胞的連結方式和運作機制，了解大腦是如何控制情緒、思考、記憶等，並導引團隊運用相關人工智慧工具進行模擬研究，將成果應用在開發預防、診斷、治療等技術和策略。

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