廚餘養豬場 轉用飼料有補貼

2018-12-25

〔記者簡惠茹、涂鉅旻、劉禹慶／綜合報導〕中國的非洲豬瘟疫情愈趨嚴重，福建省南平市一處養殖場廿三日確診，累計中國已達一○一例。農委會憂心染病豬肉侵台進入廚餘系統，將重創養豬產業，昨提出廚餘養豬場轉型計畫；廚餘養豬場轉用飼料將予補貼，若退場則有補助與獎勵金，離牧補助最高達六一七萬元。

農委會副主委黃金城表示，台灣約有六十五萬頭豬隻以廚餘方式飼養，佔所有豬隻十二％，二○四五戶廚餘養豬場中，已查出六十六場沒有蒸煮設備。

離牧最多補助617萬

農委會代理主委陳吉仲指出，推出飼料差額補貼和離牧退場補助與獎勵金措施，希望沒有蒸煮設備的畜牧場辦理離牧。明年一月二日至三月卅一日，養豬業者可向在地公所申請，明年九月卅日前完成改用飼料飼養上市或出清豬隻並拆空農舍退場。

農委會也依豬舍一百平方公尺以下、一百至五百平方公尺和五百平方公尺以上，分別提供廿、卅和五十萬元的退場獎勵金。對於廚餘轉飼料業者則會提供價差補償，每頭豬隻最高補助兩千兩百元。

近日有中國網友開玩笑要寄肉粽給總統府。總統蔡英文昨在臉書發文表示「一點也不好笑」，呼籲民眾，凡收到境外寄來包裹含有來路不明肉品，請撥打動植物防疫檢疫局專線（0800-039131）回收處理。陸委會主委陳明通昨到澎湖與中國配偶聚餐，特別提醒中配返鄉時不要到畜牧場、也不要帶肉品回台灣。

時代力量立委黃國昌昨質疑，帶疫區豬肉或相關製品闖關被開單，若擺爛不繳怎麼辦？農委會防檢局副組長高黃霖表示，截至昨日，遭罰的非本國籍人士已繳納約八成罰鍰。

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