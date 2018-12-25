國道客運春節前凍漲 年假85折優惠

2018-12-25

〔記者陳宜加、李雅雯／台北報導〕國道客運醞釀喊漲，公路總局前晚緊急協調後暫緩。交通部代理部長王國材證實，業者承諾，考量民生，至少明年春節前不調整；且不僅原訂明年一月調價的統聯、國光決定暫緩，今年十二月初已調價的首都、葛瑪蘭客運，均將調回原價。此外，國道客運業者預計春節連假將提供平均八五折優惠折扣。

首都、葛瑪蘭改回原票價

王國材表示，雖然業者只是規劃要縮小優惠，且是在公路總局核定的票價上限範圍內自主調動，但對民生仍有影響，交通部希望業者至少明年春節前暫緩實施，業者也都同意。至於春節後，將持續了解各家業者營收狀況，由公路總局持續協調。

公路總局指出，業者今年曾兩度提案調整優惠幅度，未獲同意，且近期國內油價連續下跌，業者壓力已減輕。包括國光、統聯、葛瑪蘭、首都等四家業者，原漲幅依路線距離不同，落於廿至四十元間；其中，葛瑪蘭、首都已率先於十二月初調整，將改回原方案，國光、統聯原訂明年一月初調整，都將暫緩。

立委李昆澤表示，公路總局有兩種票價調整機制，短期根據業者合理利潤約三．七三％，隨油價浮動調整。通常國道客運以油價廿五元為壓力門檻，近期油價已連續跌至廿三．二元，根本不該調整。

客運業春節彈休 須補件評估

因應大眾疏運需求，交通部提案客運業在春節期間可彈性調整例假，昨下午與勞動部歷經五小時討論，勞動基準諮詢會委員要求交通部提出「如何落實勞工休息」等配套補件再進行評估，「暫不同意」交部提案。

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