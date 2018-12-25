長榮松機地勤染麻疹 追蹤166人

2018-12-25

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布新增一例境外移入麻疹，患者為北部卅多歲男性，是松山機場的長榮航空地勤人員，研判在柬埔寨旅遊時遭感染，目前衛生單位掌握接觸者一六六人。由於個案在可傳染期間仍至松機上班，並搭乘公車、捷運，提醒有相關活動史民眾自主健康管理。

旅遊柬埔寨時被感染

疾管署副署長莊人祥表示，個案在今年十一月底至十二月初前往柬埔寨旅遊，返台後陸續出現發燒、腹瀉，以及咳嗽、喉嚨痛、柯氏斑及紅疹症狀，昨確診麻疹，目前住院治療中。

傳染期曾搭捷運、公車

衛生單位已掌握個案接觸者共一六六人，包括職場、醫護人員與民眾，將持續監測至明年一月九日。不過，個案在可傳染期間十二月十四日至廿日，有大眾運輸或公共場所活動史，包括在松山機場BR192、BR156、FM802、NH852、BR772、BR190、NH854、B7510等航班櫃台、登機門服務，並搭乘262、249公車，出入捷運松山機場站、頂溪站、台大醫院站、古亭站等，也曾到新光三越站前店。

莊人祥提醒，曾於相關時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理十八天，若有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫。

今年累計卅八例麻疹，十一例為境外移入，感染國家以泰國等東南亞國家為主。

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