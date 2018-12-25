推動農村旅遊 乙種旅行社資本門檻擬砍半

2018-12-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年農村、部落體驗旅遊夯，交通部觀光局原計畫放寬非旅行業者經營旅遊業務，卻引起旅行社業者不滿，修法緊急喊卡。如今觀光局又有新想法，局長周永暉表示，將朝降低乙種旅行社設立門檻方向著手，將現行三百萬元資本額直接砍半為一百五十萬元，讓新創青年也能加入旅遊產業。

鼓勵新創青年投入旅遊業

旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽表示肯定，認為降低門檻可鼓勵更多想投入旅遊業的青年加入，讓農村、部落等體驗旅遊回歸旅行業管理規則，也不會有市場不公平競爭的問題。

農委會、原民會等政府單位，近年積極輔導農村、社區部落推動生態體驗旅遊，希望為社區帶來收入，也希望吸引青年回流創業。但依據發展觀光條例規定，非旅行業者不得經營相關業務，設立甲種旅行社需六百萬資本額、乙種則需三百萬資本額，不少想投入的新創業者礙於資金問題，被拒於門外。

明年召集業者討論

觀光局十一月初啟動修法討論，業者嚴重反彈，擔心未來網紅、部落客都能帶團，卻無須負擔保證金、履約保險等成本，造成市場不公平競爭。

觀光局長業務組組長劉士銘表示，新制除資本額外，也會一併考慮保證金和履約保險是否有需要調整，預計明年召集業者開會討論，目前尚未有定案。

據發展觀光條例規定，申請乙種旅行社設立資本額為三百萬元，另還須繳給觀光局保證金六十萬元，且要找保險公司承保旅行業責任保險和履約保險，保障消費者權益。

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