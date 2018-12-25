淡海輕軌履勘爭議 交部允開啟ATP重勘

2018-12-25

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部日前完成淡海輕軌履勘，但當天ＡＴＰ自動保護系統驚傳被關閉，引發爭議。立委昨於立法院紛紛質疑，要求交通部一週內要求新北捷提供履勘當天行控紀錄、司機行車日誌，交通部同意照辦，並承諾由履勘委員在ＡＴＰ正常運作下重新勘查。立委更指出，新北捷機廠明年八月才完工，造價一．二億的列車目前直接露天維修，恐導致列車受天氣濕冷與鹽害影響。

立委鄭寶清指出，淡海輕軌每輛列車花三五○萬元加裝ＡＴＰ，新北捷董事長陳建宇、總經理吳國濟卻表示「不需要設置ＡＴＰ」，但淡海輕軌高架路段有六％陡坡與兩個九十度轉彎，規劃初期已認定須設置ＡＴＰ。

鄭寶清也質疑，交通部原訂履勘地點為機廠與行控中心，最後改成初期維修區與初期行控中心，但事實上，機廠明年八月才會完工，列車目前直接露天維修，恐導致受濕及鹽害。

鄭寶清要求交通部一週內要求新北捷提供履勘當天的ＩＴＭＳ行控紀錄與司機行車日誌，同時要求新北市府提交關閉ＡＴＰ的ＳＯＰ。交通部代理部長王國材承諾辦理。

立委陳素月則針對淡海輕軌履勘爭議，要求交通部檢討，尤其是新北捷事後回應可以不用加裝ＡＴＰ，此番言論更讓人憂心。

王國材表示，交通部已履勘通過，但履勘委員未檢視駕駛室，ＡＴＰ是否被隔離不得而知；不過，列車正常運行中，應開啟ＡＴＰ並進行各種測試。他承諾將要求履勘機電組委員在ＡＴＰ正常運作下再次勘查。

他也說，將要求新北市府提供行控中心連線資料，由履勘委員檢視。他認為，裝設ＡＴＰ的好處是，當司機員試圖加速時，能避免人為疏失，也是現行新車種的標準配備，限速若為五十公里，行車速度超出五公里以上，列車即自動煞車。

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