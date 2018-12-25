淡海輕軌試營運 列車卡站半小時／首日就出包！ 新北捷：濕氣造成訊號異常

2018-12-25

〔記者陳心瑜、陳宜加／綜合報導〕淡海輕軌綠山線從昨天清晨六點半起試營運一個月，提供民眾免費搭乘，首日就有列車卡在站內約半小時。新北大眾捷運公司初判是濕氣造成訊號異常。台灣鐵道暨國土規劃學會指出，淡水地區受東北季風吹拂，濕氣較重，規劃設計早應列入評估，尤其號誌系統相關的電纜通常埋在地下，不可能永遠保持乾燥，若訊號異常僅為偶發事件，代表僅某零件出問題，還可接受；若成為多發性事件，則應總體檢並改善。

綠山線開往紅樹林站的編號一○六列車，昨從淡江大學站（V04）開往淡金鄧公站（V03），十一點五十四分突然在V03站內停駛且電力全無，十二點零三分車門自動開啟，廣播通知「因車輛調度，所以暫停行駛」，請列車上約二五○名乘客下車，直到十二點廿六分才完成故障排除，連帶造成淡金鄧公（V03）至紅樹林站（V01）區間雙向停駛三十二分鐘。

「怎麼才第一天就出狀況了？」停駛期間，二五○名乘客在月台枯等，直到恢復通車後，再搭乘另一列備援列車繼續前往V02站。

新北捷總經理吳國濟表示，維修人員初步研判因濕氣造成訊號異常，已請車輛製造廠商台灣車輛公司，針對所有列車全面檢查。台車副總周開誠表示，台車有一組團隊駐守現場，發生異常後立即協助故障排除、了解可能原因。異常原因尚未確認，仍待台車與新北捷共同調查分析。

擅自解除號誌系統 恐危及行車安全

台灣鐵道暨國土規劃學會提醒，一旦訊號異常成為多發性事件，代表零組件抗潮能力不足，規劃設計沒有落實環境評估，應立即總體檢並改善。此外，輕軌特色為速度不快、訊號發射能力強，遇到狀況可以人工排除，但若再發生訊號異常狀況，而擅自解除號誌系統，恐危及行車安全。

車廂漏水、車門夾人 缺失多

試營運首日，民眾搭乘踴躍，全日約有三萬人次體驗，平均要等半小時才能搭上車，民眾興奮地和各站的幾米公共藝術合影，但也提出車廂漏水、班距超過原定的十五分鐘、轉乘資訊錯誤、站內積水以及列車門夾人等問題。

吳國濟回應，人潮眾多，列車在站內等候旅客上下車後才能駛離，發車時間因此延遲，所有缺失都會儘速修繕或調整。

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