101歲榮民牽94歲妻 走紅毯圓夢

2018-12-24

〔記者陳冠備／彰化報導〕活到一○一歲最幸福滿足的事，就是牽起太太的手再走紅地毯！

一九四八年榮民伯伯李福堂因國共戰爭來台，被迫與妻子管文英分離，直到五十年後、一九九八年才在台灣相聚。由於兩人結婚時正值戰亂，從未走紅毯並接受眾人祝福，弘道老人福利基金會得知此事，決定為他們圓夢，昨在餐廳席開卅九桌，讓兩人穿上禮服、走上紅毯，接受眾人祝福。

戰亂分離50年 20年前接來台

一○一歲的李福堂與九十四歲管文英都是山東省膠縣人，一九四五年在大連相識、結婚，一九四八年李福堂參與國共內戰，跟著國民政府撤退到台灣，從此與妻子和未滿周歲的兒子分開，之後因無法互通信息，兩人各自嫁娶，而配偶也相繼離世。

一九九八年政府開放探親，李福堂將管文英接到台灣並補辦結婚登記，當時李福堂還對她說：「一定要活到一○○歲，與妳白首偕老。」如今果然實現諾言，一○一歲的他穿著筆挺西裝，牽起穿著白紗的管文英一起走紅毯。

管文英說，當年結婚時戰亂頻仍，穿上棉襖，跟父母們到飯館吃個麵、喝小酒，就算是結婚了。沒想到半世紀後兩人還能再重逢，現在又能喝到自己的喜酒，覺得不可思議，實在很開心。

此次「不老婚紗」活動除邀請李福堂與管文英夫婦，也邀五位從七十八歲到九十五歲的奶奶們一起穿上白色婚紗，步上紅毯完成夢想。另並結合年終圍爐餐會活動，宴請一百多位彰化獨居、弱勢長輩來參與。

但弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺也說，目前寒冬助老服務經費還有四八○萬元缺口，希望大家一起伸出援手，協助長輩除舊佈新辦年貨、吃圍爐餐。

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