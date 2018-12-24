大醫院門診明年減4% 振興取消週五夜診

2018-12-24

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今年七月實施大醫院門診量減二％，未達標部分健保不給付，而明年元旦起，將擴大倍增至四％。心臟病患常去的振興醫院，已決定明年一月起取消週五夜診，並將平日夜診與週六門診掛號費調高卅元，期待藉此降低門診患者；醫界人士認為，明年門診量需減四％，勢必有更多醫院減診。

為落實分級醫療，減少輕症病人往大醫院跑，希望大醫院回歸治療重症為主，健保署以二○一七年門診量為基準，要求醫學中心、區域醫院門診量從今年七月起逐年減二％，五年要達到十％，未達標部分健保不給付。

平日夜診、週六門診掛號費漲30元

振興醫院副院長蔡勝國表示，為了達標，決定先取消影響患者較少的週五夜診，至於平日夜診與週六門診病人較多，考量人力加班成本，參考其他醫院做法，將掛號費由一百五十元調至一百八十元。不過，門診減量「不曉得是懲罰醫院，還是懲罰病人」？不少長者共病多，疾病複雜度高，即使慢性病控制穩定，可能仍需多科共同照護，呼籲思考更多配套。

去年台大、長庚醫院已陸續減少、取消週六門診；今年五月亞東醫院門急診掛號費增五十元；七月成大醫院週六停診；八、九月新光醫院夜診與週六門診掛號費增加卅元、週五夜診取消。

北榮、馬偕尚無週末減診規劃

台北榮總、馬偕醫院、三軍總醫院、台北醫學大學附設醫院等近一、兩年未有調整門診或掛號費醫院，則均表示尚無週末減診規劃，但會研擬因應措施。

據了解，有醫學中心向健保署提案明年門診量再減二％希望延至七月實施，但最終仍拍板一月上路。有醫界人士指出，公立醫院考量患者就醫便利，往往較難跟進調整門診或加收掛號費，卻也恐更難達到門診減量目標，陷入兩難。

林口長庚醫院副院長黃璟隆則分享，該院與基層院所合作，將輕症與病況穩定患者下轉，由基層院所進一步追蹤，藉此達到兼顧病人權益與門診減量目標。

減量2％上路至今 77％醫院達標

門診減量二％七月上路，迄今九十家大醫院有七十家達標，達成率約七十七％。健保署副署長蔡淑鈴指出，門診減量再擴大，醫院若有意見，都可提出討論。

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