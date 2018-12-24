2021機車強制裝ABS 政策取消／明年新車加裝最高補助4千元 直接撥到車主帳戶

2018-12-24

〔記者陳宜加／台北報導〕新款機車新車明年強制加裝ABS或CBS等輔助煞車系統，因價格恐漲而引民怨，交通部宣布補助每車最高四千元，代理部長王國材昨更證實，原訂二○二一年擴及舊款新車強制加裝的政策確定取消，改為選配加裝且有補助。而政策雖已大轉彎，機車雙雄光陽、三陽仍破盤降價促銷，促銷車款傳出缺車或斷貨。業者說，只要憑身分證排隊訂車，明年同優惠條件交車。

王國材表示，原訂二○二一年新舊款新車都須強制加裝ABS政策取消。由於新款機車在車廠均已完成加裝ABS或CBS，明年仍照常實施，舊款的新機車則不強制加裝而改為選配，已領牌上路的機車則未要求加裝。

王國材說，明年起，機車新車無論新舊款，若配備ABS，每輛均補助四千元，加裝CBS則補助一千元，相當於半價。補助預定直接嘉惠購車者，由車主親辦或委辦由公路監理機關登記申請，經公路總局公路監理機關審核通過後，直接撥款至車主本人指定帳戶；不過，補助僅限125CC以下，126CC以上不補助。

王國材指出，全案尚待行政院核定，交通部規劃補助兩年，明年預算約三億元，由交通部、經濟部、環保署分攤；機車業者也承諾再自行吸收部分成本。

光陽、三陽降價車款賣到缺貨

該政策未修正前，嚴重影響機車銷售情形，今年十一月全台機車領牌數僅六萬二四○八台，年減三成，機車三雄光陽、三陽、山葉領牌數分別較去年重挫約卅五％、廿五％、四十五％。

為追趕全年目標，機車龍頭光陽率先祭出好康，買「GP125 （鼓煞）」與「Cue100 」兩款量販車型，送禮券二千元，最低汰舊換新價每台分別為四．一八萬元和三．八八萬元起。推出後，兩者均賣到缺貨。

光陽表示，消費者在廿八日前仍可憑身分證排隊訂車，明年元月交車可享同樣優惠條件，預估GP125十二月單月銷量將破萬台，帶動光陽十二月銷量月增二成，達到二．四萬輛目標。

三陽GT SUPER 125（鼓煞）搭配二行程汰舊換新最高補助一萬三千一百元，也喊出每台最低汰舊換新價只要三萬九千九百元，同樣賣到缺貨。

業者預期，十二月全台機車領牌數將衝上十萬台，超越暑假旺季單月的九萬多台，將推升全年機車市場規模衝上八十五萬輛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/