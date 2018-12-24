日月潭中客減少 不減投資熱／5年增75家 削價搶客

2018-12-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭區域部分過去專營中客團的飯店，因中客縮減受創，但似乎不影響整體旅宿投資熱度，旅館民宿持續增加；二○一四年旅館及民宿一五八家，到今年大幅增至二三三家。此外，據傳連鎖飯店業麗寶在埔里地區有開發案，似意味著，大日月潭區的飯店經營正朝「大者恆大」的模式演變。

南投縣政府統計，全縣二○一四年觀光旅館一八○間、民宿七九七家，去年旅館增為一九○間、民宿九三七家，今年旅館又增一家、民宿更增達九九五家。日月潭所在魚池鄉，更可見到旅宿增勢，二○一四年旅館數二十八家，今年增至三十七家，二○一四年旅館及民宿一五八家，今年累增至二三三家。

旅館民宿續增，但有業者坦言，政府加強招攬新南向政策旅客，但是東南亞遊客有到日月潭區，大都是走走看看，消費力道也較低，且大都選擇投宿潭區外圍埔里一帶飯店，潭區旅店大都只能紛紛轉作國旅團。但飯店增加而為爭取客源，價格不得不低頭，過去中客四人房價為二千五百元，現在則降為一千八百元搶客。

飯店業也透露，潭區飯店雖未見歇業，但已有一間轉手，並有二家開價求售。在埔里過去專做中客的飯店，也見轉手經營。

但也有業者指出，轉做國旅市場後，目前假日可以維持客滿，平日則約五、六成。趁此機會改善飯店設施、提升人員素質，對於產業體質有正面幫助。

周邊飯店業者為爭取遊客，除在淡季祭出折扣外，也結合遊樂園、搭船遊湖及單車體驗，推套裝行程，尋找生路。

業者表示，潭區旅宿早已供過於求，政府應整頓非法民宿，避免劣幣驅逐良幣。此外，政府除提供補助刺激國旅市場，應考慮提供飯店業者二至三年的紓困貸款，畢竟開發新客源需一段時間，否則業者若缺乏金援下，只好轉手退場，造成業界大洗牌。

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